Darya Dugina: la figlia di Dugin (ideologo di Putin) è morta nell'esplosione della sua auto

Darya Dugina, la figlia 30enne di Alexander Dugin, "l'ideologo" ispiratore delle politiche ultranazionaliste di Vladimir Putin, è morta nella serata di sabato alle porte di Mosca nell'esplosione della sua auto. La vettura è saltata in aria mentre percorreva un'autostrada alla periferia della capitale russa. Darya e il padre, che tornavano da un evento pubblico, avrebbero dovuto viaggiare sulla stessa auto, ma Dugin avrebbe all'ultimo istante preso un altro veicolo. Al momento l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un attentato. La notizia è stata confermata anche dall'agenzia di stampa russa Tass, che ha citato fonti della famiglia della vittima e ha precisato che l'auto esplosa apparteneva al padre. L'obiettivo del presunto attentato, anche se al momento non c'è nessuna conferma ufficiale, potrebbe essere stato lo stesso Dugin.

Darya Dugina: morta la figlia dell'ideologo di Putin

Il fatto è avvenuto verso le 21.45 locali, nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi. La donna era alla guida dell'auto di proprietà del padre, sulla quale non c'erano altri passeggeri. Dopo la deflagrazione, hanno raccontato alcuni testimoni, la vettura - una Toyota Land Cruiser Prado - si è rovesciata ed è finita fuori strada. Il corpo carbonizzato (e irriconoscibile) della vittima è stato recuperato dai soccorritori giunti sul posto. In alcuni video diffusi in rete si vede Dugin disperato, con le mani nei capelli, a pochi metri dall'auto in fiamme.

Darya Dugina, commentatrice televisiva, è stata opinionista politica per il Movimento eurasiatico internazionale, guidato da suo padre. Alexander Dugin, consigliere di diversi politici, è un filosofo russo noto per le sue opinioni anti occidentali, di estrema destra e "neo-eurasiatiche". Negli ultimi anni è stato definito dai media occidentali come uno degli ispiratori della politica estera di Vladimir Putin, mentre la stampa russa lo considera una "figura marginale" per le sue opinioni "ritenute troppo radicali anche dai nazionalisti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video da Twitter)

Darya Dugina e suo padre Alexander Dugin poche ore prima dell'esplosione. Da Twitter