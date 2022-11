Il padre muore, il figlio di due anni resta solo a casa e muore di fame

David Conde Senior, 59 anni, e il piccolo David Conde junior, abitavano a Geneva, una cittadina dell'Empire State. I corpi del padre e del figlio sono stati trovati nel loro appartamento il 15 febbraio, quasi un mese dopo essere stati visti vivi l'ultima volta lo scorso 22 gennaio. A distanza di mesi l'ufficio dello sceriffo della contea di Ontario ha comunicato l'esito delle indagini stabilendo come l'uomo sia morto per cause naturali, probabilmente a causa di pregresse malattie cardiovascolari, mentre il bimbo sarebbe morto di fame.

Si scrive così la parola fine ad un giallo che aveva tenuto banco in questi mesi negli Stati Uniti: il bambino di due anni è morto di fame dopo che il padre è deceduto per un infarto. Secondo gli inquirenti dopo la morte del 59enne il piccolo non era stato in grado di nutrirsi. Il piccolo David junior aveva appena imparato di recente a camminare, dopo molti interventi chirurgici e mesi di ingessature e riabilitazione.

E solo dopo oltre una settimana le forze dell’ordine erano state allertate dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo. Stando a quanto si apprende dalle forze dell’ordine, l’uomo aveva ottenuto la custodia del bambino poco dopo la sua nascita, mentre la madre, Michelle Travers, non sembrava essere in contatto con la famiglia.

Padre e figlio sono stati trovati insieme nella camera da letto dell’appartamento.