Bimba di 9 anni rapita in strada, stuprata e uccisa: la svolta nelle indagini dopo mezzo secolo

C'è voluto mezzo secolo per arrivare alla verità. Un caso di omicidio in Georgia, profondo sud degli Stati Uniti d'America, è stato risolto a 51 anni dai fatti grazie all'analisi del dna. La notizia sta trovando in queste ore ampio spazio sui principali media americani, dopo la conferma dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Cobb Flynn Broady.

Debbie Lynn Randall, una bimba di 9 anni che frequentava la terza elementare, venne rapita il 13 gennaio del 1972 mentre stava tornando a casa da una lavanderia a gettoni. Il corpo senza vita fu ritrovato 16 giorni dopo: era stata stuprata e poi strangolata. All'epoca le indagini non portarono a nulla di concreto e non si riuscì a trovare il killer responsabile dell'atroce violenza.

Gli investigatori hanno seguito centinaia di piste senza alcun risultato. Nel corso dei decenni la tecnologia forense e l'analisi avanzata del dna hanno però fatto passi da gigante. Nelle prime indagini nel 1972 gli inquirenti avevano trovato un capello e un pezzo di tessuto. Un primo test nel 2001 portò all'esclusione di diverse persone sospettate.

In seguito altri esami furono svolti, nel 2015, nel 2019 e infine nel 2022. Ed è arrivata a sorpresa la svolta: si è riusciti a identificare l'assassino di Debbie Lynn Randall. A ucciderla fu William Rose, un 24enne che si tolse la vita nel 1974. E' stato riesumato il corpo del sospettato per il test del dna che ha tolto ogni dubbio: hanno trovato una corrispondenza al 100% con il piccolo pezzo di stoffa trovato con i resti di Debbie Lynn. Ora il killer ha quindi un nome: i genitori della bambina non sapranno mai chi uccise la loro figlia perché sono entrambi morti da tempo.

Il fratello della bimba uccisa, Melvin, era presente lunedì alla conferenza stampa in cui è stata annunciata la svolta nel caso. "Vorrei che mia madre fosse qui, ma so che ora è in paradiso. Finalmente è finita, vogliamo solo dire che ringraziamo tutti voi per quello che avete fatto per far sì che questo giorno si realizzasse", ha detto. Ron Alter, un investigatore di casi irrisolti presso l'ufficio del procuratore distrettuale, non crede che Rose conoscesse Debbie. Aveva dei familiari che vivevano nel quartiere quindi probabilmente era spesso in giro in quelle strade. "L'ha vista da sola e l'ha rapita", ha detto Alter. Poi l'orrore.

