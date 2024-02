Decapita il padre perché funzionario del governo: poi mostra la testa mozzata sui social

Un episodio di inquietante violenza nella contea di Bucks, in Pennsylvania. Un giovane di 32 anni, Justin Mohn, è accusato di aver decapitato il padre, Michael F. Mohn, funzionario governativo di 68 anni, e di aver poi pubblicato su Youtube un video in cui mostra la testa del padre, definendolo "un traditore del Paese" e scagliandosi contro l'amministrazione Biden.

A ritrovare il corpo seviziato di Michael Mohn è stata la moglie. Gli agenti giunti sul posto su allarme della donna hanno rinvenuto il corpo della vittima nel bagno del primo piano e la sua testa all'interno di un sacchetto di plastica infilato in una pentola da cucina. Repertati anche dei guanti di gomma insanguinati, un machete e un grosso coltello da cucina trovati nella vasca da bagno, probabilmente utilizzati dal 32enne nel compiere il delitto.

La donna ha poi riferito che l'auto del marito era sparita; gli agenti si sono quindi messi alla ricerca del figlio della coppia, rintracciato ad alcune centinaia di metri dall'abitazione mentre cercava di fuggire arrampicandosi su una recinzione. Come riferito da fonti della polizia citate da Action News, la macchina - una Toyota bianca - è stata trovata a pochi metri, mentre il giovane, in possesso di un'arma da fuoco, è stato arrestato intorno alle 21,30 con le accuse di omicidio e vilipendio di cadavere.

Il video

Nei circa 14 minuti di video, intitolato "Mohn's Militia - Call to Arms for American Patriots", ovvero "La milizia di Mohn - chiamata alle armi per i patrioti americani", il 32enne raccoglie la testa decapitata di suo padre - funzionario governativo da più di 20 anni - e lo identifica chiamandolo per nome e bollandolo come "un traditore del Paese", per poi lanciarsi in un'invettiva contro l'amministrazione Biden e diverse agenzie governative federali.

Secondo la polizia, "sembrava che Mohn stesse leggendo un copione mentre inveiva contro il governo". Il video ha raccolto circa 5mila visualizzazioni prima di essere rimosso dalla piattaforma ed è ora al vaglio degli investigatori.