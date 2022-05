Decapita la moglie con una mannaia, fugge in moto e butta la testa in discarica

In Cambogia un uomo,identificato come Phuong Ratha, ha decapitato la moglie 23enne con una mannaia ed è scappato in moto con la testa in un sacco. L’orrore è avvenuto a Phnom Penh il 27 maggio. In base a quanto ricostruito finora, la coppia con il figlio di un anno si era trasferita in una stanza in affitto a febbraio per iniziare una nuova vita. L’uomo, 27enne, ex vigilante, convinto che la moglie, addetta alle pulizie, lo tradisse, l’ha aggredita decapitandola. Dopo ha infilato la testa in un sacco bianco ed è fuggito in sella a una moto fino a raggiungere una discarica, dove si è liberato dei resti della povera ragazza. Il vicino di casa ha dato l'allarme dopo aver trovato il cadavere straziato della donna sul pavimento ricoperto di sangue. Vicino c’era la mannaia con evidenti tracce ematiche e ciocche dei capelli della donna.

La polizia ha fatto immediatamente scattare le ricerche dell’assassino, trovato il giorno dopo nella sua sua città natale, a circa 90 chilometri dal luogo del delitto, scrive il sito khmertimes. "Ero geloso perché sentivo che mia moglie si comportava diversamente. Non l'ho picchiata prima di ucciderla. Ho usato un coltello per tagliarle la gola" avrebbe ammesso davanti agli agenti. Secondo i vicini di casa l'uomo era violento con la moglie. Litigavano ogni notte. La notte del 27 maggio, Ratha ha accusato sua moglie di avere una relazione con un uomo conosciuto sui social media. E' stata proprio la preoccupazione per l'incolumità della donna a far sì che uno dei vicini andasse a controllare e scoprisse il corpo decapitato. Dopo la confessione, il 27enne è stato incarcerato. E' accusato di "omicidio con l'aggravante della crudeltà" ai sensi dell'articolo 205 del codice penale e, se condannato, rischia l'ergastolo.