Decapita la moglie dopo presunto tradimento: scatta la rivolta

Ha decapitato la moglie di 17 anni perché convinto di essere stato tradito, poi ha camminato in strada mostrando la testa della moglie ai passanti, mentre la raccapricciante scena veniva ripresa in un filmato, poi finito in Rete. Un video tremendo (che evitiamo di diffondere) registrato ad Ahvaz nella provincia del Khuzestan, in Iran, che ha fatto scattare una nuova ondata di proteste in tutto il Paese, con l'opinione pubblica che chiede a gran voce delle leggi per combattere la violenza contro le donne.

L'autore del terribile delitto, Ghazal Heidari, stato arrestato ieri dalle forze dell'ordine dopo aver confessato il femminicidio ed averlo giustificato citando un presunto tradimento da parte della moglie diciassettenne Mona che aveva sposato quando lei aveva 12 anni. L'uomo ha una figlia di tre anni ed è stato arrestato anche suo fratello, accusato di averlo aiutato a compire il delitto.

L'episodio ha fatto discutere e molte persone, tra cui celebrità mediatiche e alcuni funzionari, hanno criticato il Parlamento a causa della mancanza di una legislazione efficace in materia di protezione delle donne e per prevenire che giovanissime vengano costrette a sposarsi. La deputata Elham Azad, intervistata da Ilna, ha denunciato la mancanza di leggi contro la violenza sulle donne augurandosi che venga presto ratificato un provvedimento a riguardo già proposto all'assemblea parlamentare 10 anni fa da deputati riformisti.