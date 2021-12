Decapita la sorella incinta con una falce e poi si fa un selfie con la madre

Ha decapitato la sorella maggiore incinta con l'aiuto della madre e poi si sono fatti un selfie con la testa della donna. La macabra vicenda è avvenuta nello stato indiano occidentale del Maharashtra. La polizia ha arrestato il 18enne Sanket Sanjay Mote sospettato di aver decapitato la sorella di 19 anni che aveva sposato un uomo senza il consenso della famiglia disonorandoli.

Secondo quanto si è appreso la vittima stava preparando il tè per il fratello e la madre, identificata come Shobha Sanjay Mote, l'avrebbe afferrata alla gambe mentre il figlio usava una falce per decapitare la giovane donna. I due poi si sono consegnati alla polizia.