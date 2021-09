1.500 delfini massacrati a riva (anche con i trapani): il mare si tinge di rosso

Come ogni anno ​​moltissimi delfini (1.500 circa questa volta) sono stati uccisi nelle Isole Faroe in Danimarca. Le immagini e i video dell'evento tenutosi durante il fine settimana mostrano il mare e la spiaggia che si tingono di rosso per il sangue dei delfini morti

Una tradizione ("barbarica" secondo gli animalisti) è una tradizione. Come tale, si ripete, purtroppo. Come ogni anno ??moltissimi delfini (1.500 circa questa volta) sono stati uccisi nelle Isole Faroe in Danimarca. Le immagini e i video dell'evento tenutosi durante il fine settimana mostrano il mare e la spiaggia che si tingono di rosso per il sangue dei delfini morti. La caccia ha suscitato indignazione e ha suscitato una forte reazione da parte degli attivisti per i diritti degli animali.

La caccia ai delfini nelle Isole Far Oer

La caccia si chiama Grindadrap. I delfini sono sospinti da motoscafi verso la riva e radunati. Poi vengono uccisi a riva usando arpioni e persino trapani elettrici. Grindadrap è considerato un esempio di tradizionale "caccia alle balene locale". Secondo i resoconti dei media danesi, nel corso della caccia nel fine settimana sono stati uccisi 1428 delfini. I tweet che mostrano foto e video (molto crudi) della caccia hanno fatto il giro del web.

Gli attivisti per i diritti degli animali sono in rivolta. La Blue Planet Society ha esortato le autorità danesi e l'UE a fermare la caccia. La parola faroese Grindadráp (pronuncia: [?g??nda?dr?ap]) viene spesso tradotta come caccia alle balene, pur trattandosi generalmente di caccia a vari generi di delfini. Questa è infatti una delle più grandi risorse economiche del XX secolo delle isole, che sono arcipelago situato nell'Oceano Atlantico appartenente alla Danimarca.

Le immagini sono impressionanti.