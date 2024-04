Il delfino ucciso a colpi di pistola: caccia al killer, taglia da quasi 20mila euro

Caccia aperta al killer di delfini. La polizia della Louisiana, negli Stati Uniti, è alla ricerca della persona responsabile della morte di un delfino, ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco. La carcassa dell'animale è stata trovata lo scorso marzo da alcune persone che stavano passeggiando sulla spiaggia: una volta avvertiti i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'animale. Del caso si sono occupati gli esperti dell'Audubon Aquarium Rescue e dell'Audubon Nature Institute di New Orleans (sito), che hanno svolto l'autopsia e svelato alcuni dettagli. Il delfino è stato colpito da diversi proiettili, due dei quali hanno colpito al cuore e al cervello.

I veterinari che hanno visionato la carcassa dell'animale sono rimasti inorriditi dopo aver scoperto la causa del decesso: una violenza inaudita e proiettili conficcati in diverse parti del corpo. La morte è avvenuta per tutti questi traumi in contemporanea, particolare che lascia pensare che il delfino sia stato letteralmente crivellato di colpi, in quella che è stata una vera e propria esecuzione. Un delitto ancora senza colpevole e con un movente difficile da individuare. L'Office of Law Enforcement della National Oceanic and Atmospheric Administration's (Noaa), un'agenzia scientifica esperta di meteo ma anche di ricerca marina, ha offerto una taglia di 20mila dollari (circa 19mila euro) a chi aiuterà le autorità nelle ricerche e fornirà informazioni utili a rintracciare il colpevole e assicurarlo alla giustizia. Negli Usa infatti, uccidere un cetaceo è un reato federale.