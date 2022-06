La scuola della strage di Uvalde sarà demolita

Sarà demolita la Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, teatro della strage in cui sono rimasti uccisi 2 insegnanti e 19 alunni. Lo ha annunciato il sindaco della città Don McLaughlin, in ocasione di un consiglio comunale in cui i cittadini hanno ribadito - riportano i media Usa - le accuse alla polizia locale per essere intervenute in ritardo. "Non si può chiedere a un bambino o a un insegnante di tornare in quella scuola", ha spiegato McLaughlin. La scuola conta quasi 600 studenti delle classi seconde, terze e quarte.

Non si placano le polemiche, intanto. Durante un'udienza al Senato del Texas martedì mattina, il colonnello Steve McCraw, direttore del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, ha testimoniato che c'erano abbastanza agenti sulla scena per poter provare a fermare il giovane Salvador Ramos già tre minuti dopo il suo ingresso nell'edificio. Invece, come McCraw ha detto ai senatori, ci è voluta un'ora, 14 minuti e otto secondi prima che i poliziotti, che stavano aspettando in un corridoio della scuola, affrontassero il killer.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva suggerito di demolire la scuola. La Robb Elementary non sarà la prima scuola ad essere demolita dopo una sparatoria di massa. La Sandy Hook Elementary School di Newtown, nel Connecticut, è stata rasa al suolo dopo che 20 studenti di età compresa tra sei e sette anni e sei membri del personale sono stati uccisi nel 2012. Una nuova scuola è stata poi costruita sullo stesso terreno.

Uvalde è una città di circa 16.000 abitanti a circa 85 miglia a ovest di San Antonio e a 75 miglia dal confine messicano.

Con 64 sì e 34 no, il Senato degli Stati Uniti ha approvato con un primo voto procedurale la proposta di legge bipartisan per una stretta sulle armi. Gli autori dell'iniziativa sperano nell'approvazione definitiva entro sabato, per poi trasmettere il provvedimento alla Camera. La proposta, di iniziativa bipartisan, prevede un rafforzamento dei controlli sui precedenti penali per gli acquirenti di età inferiore ai 21 anni, 11 miliardi di dollari di finanziamenti per la salute mentale e 2 miliardi di dollari per i programmi di sicurezza nelle scuole.