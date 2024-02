L'epidemia Dengue si allarga: allarme per chi viaggia in Sudamerica

Dopo il Brasile, anche l'Argentina. L'allarme Dengue si allarga in Sudamerica: i contagi continuano ad aumentare e le autorità argentine hanno messo in allerta tutti i Paesi vicini e gli Stati Uniti.

Allarme Dengue in Argentina

In Argentina l'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in oltre la metà delle province del Paese. Il ministero della Sanità ha parlato di 39.544 casi registrati e 29 decessi correlati. Circa 14 delle 24 province argentine hanno riferito una circolazione virale nel loro territorio: tutte le province delle regioni centrali e nord-orientali e 5 province nel nord-ovest del Paese, ha precisato il ministero. Secondo il Bollettino epidemiologico nazionale ministeriale, in Argentina all'inizio di febbraio sono stati registrati 36.765 casi di Dengue a trasmissione locale, 1.813 casi importanti e altri 966 su cui si sta indagando. Da fine agosto 2023 a inizio febbraio 2024, il tasso di trasmissione è stato di 86 casi ogni 100mila abitanti a livello nazionale.

Il virus galoppa in Brasile

Situazione ancor più drammatica in Brasile, dove i casi di Dengue hanno superato quota mezzo milione. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute del Paese sudamericano, aggiornati al 12 febbraio, sono 512.353 i casi sospetti registrati nelle prime 6 settimane del 2024: quasi il quadruplo rispetto ai 128.842 dell'anno scorso. I morti per Dengue confermati da inizio anno sono stati 75 e sono in corso indagini su altri 350. Lo stato di Minas Gerais è il più colpito (circa 171mila casi sospetti), seguito da San Paolo (oltre 83.651), Distretto Federale (64.403), Paraná (55.532), Rio de Janeiro (39.315), Goiás (31.809), Espírito Santo (14.107) e Santa Catarina (12.470), riportano i media locali. Contro l'infezione trasmessa dalle zanzare il Brasile ha lanciato venerdì scorso una campagna di vaccinazione di massa che partirà dai bambini di 10-11 anni.

"Alert per chi torna dal Sudamerica"

L'aumento dei contagi tra Brasile e Argentina preoccupa anche l'Europa, dove il virus potrebbe arrivare in aereo. Un timore palesato da Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova: "I casi in Brasile galoppano velocemente, credo sia importante fare due cose: chi si reca in Brasile e ha già avuto la Dengue proceda con la vaccinazione, perché in questo momento la malattia è fortemente endemica in tutto il Sud America. E poi serve informare chi rientra dal Brasile che, se ci sono sintomi compatibili con la Dengue, deve avvisare il proprio medico per fare il test: questo si può fare con avvisi o messaggi sul cellulare a chi sta viaggiando e rientra in Italia - anche attraverso le triangolazioni dei voli - così da intercettare i possibili casi. Perché in un Paese come il nostro, che già ha avuto casi endemici, ci potrebbero essere tanti altri contagi autoctoni. Serve uno sforzo di prevenzione e comunicazione, ma mi pare che ci sia poca informazione anche sui media".

Anche il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco ha parlato della possibilità che il virus arrivi dalle nostre parti: "Di sicuro una situazione così pesante in un'area tanto vasta, con gli interscambi internazionali ormai ripresi e una presenza di zanzare vettrici più ampia sul nostro territorio, anche in inverno, ci pone di fronte a un rischio di diffusione di questa patologia che nel 2023 ha già fatto registrare in Italia 82 casi autoctoni, su un totale di 280. È fondamentale attuare una disinfestazione mirata degli aerei. Per quanto riguarda la malaria è successo che delle zanzare sopravvissute al volo abbiano dato origine a focolai intorno ad aeroporti. Questo rischio esiste anche per la Dengue".

Intercettare i casi di rientro

Anche secondo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, la strategia migliore è intercettare i casi dal Sudamerica: "Ora è importante che chi torna o parte per il Brasile o per altri Paesi dove la Dengue è endemica conosca i rischi e al rientro, se ci sono i sintomi della Dengue" - febbre (dai 2 ai 7 giorni), mal di testa acuto con dolore alle orbite degli occhi, forti dolori muscolari e alle giunture, nausea, vomito - "contatti il medico di famiglia che oggi deve essere sentinella del territorio, come accaduto con il MonkeyPox". "Nel 2023 - ha aggiunto Andreoni - ci sono stati in Italia oltre 360 casi di Dengue, di cui 82 autoctoni. La zanzara c'è anche da noi e quindi è chiaro che c'è preoccupazione per eventuali altri contagi d'importazione dal Brasile o Paesi limitrofi", avverte l'infettivologo. "Esistono però due vaccini efficaci contro la Dengue: non è chiaramente il momento per raccomandarli a tutti, ma se c'è in programma un viaggio in Brasile si possono fare. Non è facile, però - conclude - trovare centri specializzati che li facciano, quindi occorre armarsi di pazienza".