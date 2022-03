Morto il comandante russo Desin Kurilo: Putin perde un altro "pezzo grosso"

Putin ha perso sul campo di battaglia un altro ufficiale di alto rango del suo esercito. Il colonello Denis Kurilo, comandante della duecentesima brigata di fucilieri, è stato ucciso durante uno scontro avvenuto nei pressi di Kharkiv. Nell'operazione, in cui sono stati distrutti due battaglioni russi e gruppi tattici, avrebbero perso la vita circa 1.500 soldati. La notizia della morte di Kurilo è stata confermata dallo Stato maggiore ucraino, l'ultimo nome sulla lista dei comandanti russi morti in Ucraina, tra cui ci sono importanti generali come Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov, Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev e Andrei Mordvichev.

Perdite importanti per l'esercito di Putin, che dimostrano non soltanto le difficoltà incontrate dai russi nell'invasione, ma anche l'impreparazione delle truppe di Mosca, fattore che rende necessaria la presenza sul campo di battaglia di generali e colonnelli. La brigata condotta da Kurilo era considerata una truppa d'élite dell'esercito russo, equipaggiata con le armi più moderne in possesso della Russia.

La lista dei generali russi uccisi

La morte del comandante Kurilo va ad allungare la lista delle figure di alto rango morte in battaglia. Prima di lui era toccato al 48enne Yakov Rezantsev, comandante della 49esima armata del distretto militare meridionale. Nella lista troviamo anche Andrei Mordvichev, comandante dell'ottava Armata del Distretto Militare meridionale delle Forze armate della federazione russa, morto nella città di Chernobayevka, nei pressi di Kherson, e altri quattro generali di lungo corso come Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Oleg Mityaev e Andrei Sukhovetsky. Veterani delle guerre combattute dalla Russia negli ultimi 30 anni tra Georgia, Cecenia e Siria. Secondo il giornale specializzato Sofrep, al momento il bilancio sarebbe di 8 generali uccisi in azione, 9 generali arrestati, 14 colonnelli uccisi in combattimento oltre a 15 tenenti colonnelli e un vice comandante ucciso.