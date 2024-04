Il dentista spinge troppo: la vite finisce nel cranio del paziente

Una spinta troppo forte durante un intervento odontoiatrico e l'esperienza dal dentista, già traumatica di per sé, si trasforma in un vero e proprio incubo. Ramazan Yılmaz, un uomo di 40 anni di Bursa, in Turchia, è stato costretto a una lunga degenza in ospedale dopo il terribile incidente avvenuto in una clinica: una vite, spinta troppo in profondità dal dentista, gli ha perforato la mascella ed è finita nel cranio, nella zona dove si trova il liquido cerebrospinale.

Il racconto: "Sentivo dolore, mi diceva che era normale"

L'uomo, operaio e padre di due figli, ha raccontato la sua storia ai media turchi: "Sentivo un forte dolore, ma il dentista mi ha detto che era tutto normale". Tutto è iniziato quando il 40enne, per risolvere un fastidio ai denti, si è rivolo a una clinica privata nel distretto di Nilüfer: "Dopo gli esami i medici mi hanno detto che avevo una struttura ossea sottile, che i miei denti erano allentati e avevo bisogno di un impianto. Il dottore ha detto di avere 24 anni di esperienza in questo campo e ci siamo fidati di lui per effettuare l'intervento". Ma una volta sotto i ferri qualcosa è andato storto. Uno dei dispositivi utilizzati per l'impianto era rotto, così i medici hanno proceduto manualmente: "Ha iniziato a fare la procedura con la mano, mentre cercava di inserire la vite, gli ho detto che era l'osso ma mi ha risposto che era normale - ha raccontato l'uomo -. Soltanto quando ho iniziato a urlare si è fermato".

Il nuovo intervento e la denuncia

Dopo l'interruzione dell'intervento i medici hanno sottoposto Yılmaz a una nuova radiografia, scoprendo quello che era avvenuto in sala operatoria: la vite aveva perforato l'osso e si era conficcata nel cranio. L'uomo è stato subito trasportato in ospedale, dove un'equipe medica ha eseguito un nuovo e complesso intervento per rimuovere il corpo estraneo dalla testa del paziente senza provocare altre spiacevoli conseguenze.

L'operazione è andata a buon fine, ma secondo i medici c'è stato il rischio concreto che l'uomo perdesse la vita. Il 40enne, che adesso si sta riprendendo dalla terribile esperienza, ha denunciato la clinica, sottolineando soprattutto il comportamento del dentista che, oltre a essersi disinteressato delle sue condizioni, non gli ha neanche rimborsato la somma spesa per l'impianto decisamente non riuscito. La struttura però nega ogni accusa e parla di una "complicazione medica", una posizione totalmente opposta che lascia presagire l'inizio di una feroce battaglia legale.