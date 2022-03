I "dentisti dell'orrore" che estraevano i denti sani: oltre 300 le vittime 

Estraevano dalle bocche dei loro pazienti i denti sani (oltre a quelli malati), per ricavare un maggiore guadagno: è iniziato a Marsiglia, in Francia, il processo contro i cosiddetti "dentisti dell'orrore", Jean-Claude Guedj e il figlio Lionel, accusati da oltre 300 persone di aver eseguito operazioni ed asportazioni immotivate, semplicemente per guadagnare più denaro. I pazienti entravano per una carie e si ritrovavano con un ponte, eseguito anche in maniera inadeguata. Inoltre, per i pazienti che loro malgrado finivano sotto i ferri dei due dentisti, iniziava il calvario post-operatorio: un inferno fatto di ascessi e infezioni.

Lionel e Claude Guedj sono accusati di violenze volontarie che hanno portato a mutilazioni o infermità permanente e truffa, con i fatti che risalgono al periodo di attività tra il 2006 e il 2012. I due dentisti si sono sempre difesi dicendo di aver "guadagnato quei soldi onestamente". Nel frattempo Lionel Guedj è stato anche radiato dall'orduine dei medici, ma secondo i suoi legali i casi sarebbero legati ad un eccesso di imprudenza, ma che le ferite provocate sono state involontarie.

Diversa la tesi dell'accusa, riportata dai media francesi, secondo cui il dentista "interveniva male e a sproposito": "Quando proponeva che era meglio togliere tutto, non si osava contraddirlo. Ci diceva: vi regalo il sorriso di una star". Per conoscere l'epilogo di questa vicenda dovremo aspettare l'esito del processo, intanto Guedj, che rischia fino a 10 anni di carcere, ha accumulato un patrimonio di 12 milioni di euro, che comprende auto di lusso, quadri di Andy Warhol, sculture di Arman, uno yacht, un palazzo con 64 appartamenti e diverse case.