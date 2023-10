La denuncia dell'Unicef: a Gaza uccisi già più di 700 bambini

A Gaza è in atto una vera e propria strage di bambini. Sarebbero più di 700 quelli che sono stati già uccisi dai bombardamenti israeliani e altri 2.450 sono quelli feriti nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto sabato scorso. Lo ha denunciato la portavoce dell'Unicef, Sara Al Hattab, intervistata da Cnn, citando fonti sanitarie e media locali. I palestinesi uccisi in tutto sarebbero almeno 2.215, con 8.714 feriti, e il conflitto è appena alle fasi iniziali, con il numero delle vittime cresce di ora in ora.

"L'uccisione dei bambini deve finire. Le immagini e le storie sono chiare: bambini con orrende ustioni, ferite di mortaio, arti amputati. Con gli ospedali pieni che non riescono a curarli", ha aggiunto un altro portavoce, James Elder, che ha chiesto anche che il rilascio dei bambini israeliani tenuti in ostaggio a Gaza, sostenendo che "devono essere riuniti in modo sicuro e immediato alle loro famiglie e ai loro cari".

Le cifre sono un aggiornamento della dichiarazione di ieri dell'Unicef che aveva affermato che "centinaia e centinaia di bambini sono stati uccisi e feriti". "La situazione è catastrofica, con bombardamenti incessanti e un aumento massiccio degli sfollamenti di bambini e famiglie. Non ci sono luoghi sicuri", aveva dichiarato ieri il direttore esecutivo dell'organizzazione che fa parte della Nazioni Unite, Catherine Russell, secondo cui "un cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario sono le priorità assolute", ricordando che "ci sono regole di guerra" e chiedendo "una pausa umanitaria immediata per garantire un accesso sicuro e senza ostacoli ai bambini bisognosi, indipendentemente da chi siano o da dove si trovino".

Ma nella Striscia non esiste più alcun luogo sicuro, nemmeno i rifugi dell'Unrwa l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. ''Le guerre hanno delle regole. Civili, ospedali, scuole, cliniche e sedi delle Nazioni unite non possono essere un bersaglio', ha affermato l'agenzia, denunciando che persino i suoi rifugi ''non sono più sicuri'', una cosa "senza precedenti".

E ieri sarebbe stato bombardato anche un convoglio di veicoli di civili diretti verso il sud di Gaza, una carneficina denunciata prima sui social e poi verificata dalla Bbc che ha confermato che i fatti sono avvenuti in via Salah-al-Din, una delle due vie di evacuazione dal nord di Gaza verso sud. La strada era molto trafficata perché gli abitanti di Gaza, residenti nel nord, procedevano verso sud dopo gli avvertimenti di Israele a una rapida evacuazione di un territorio in cui vivono 1,1 milioni di persone. In un filmato che è circolato in rete sono visibili almeno 12 cadaveri dilaniati, per lo più donne e bambini, alcuni dei quali sembrano avere dai due ai cinque anni.

