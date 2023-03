Il deputato espulso per assenteismo: 140mila euro all'anno, mai una presenza

Nemmeno una presenza in quasi nove mesi. Dalla scorsa estate non si è mai presentato in parlamento, pur percependo un salario di 19 milioni di yen annui (circa 140 mila euro) e vari bonus riservati ai parlamentari. Si tratta dello youtuber giapponese GaaSyy, il cui vero nome è Yoshikazu Higashitani, che era stato eletto al parlamento del Giappone lo scorso luglio, con un piccolo partito.

La camera dei consiglieri (la "camera alta" del parlamento giapponese) ha quindi deciso di ricorrere a una misura che era stata usata soltanto due volte nella storia del Giappone moderno: è stato espulso dal parlamento, con 235 voti a favore su un totale di 236 votanti. L'unica persona che si è opposta è un membro del partito di Higashitani.

Per evitare l'espulsione, a GaaSyy era stato permesso di scusarsi pubblicamente di fronte a una sessione plenaria del parlamento per le proprie assenze. Ma in aula è arrivato soltanto un video di scuse, perché GaaSyy, che da tempo vive negli Emirati Arabi Uniti, si rifiuta di tornare in Giappone perché ha paura di venire "detenuto in malafede sulla base di una falsa denuncia penale".

Diventato famoso su YouTube per i video in cui parlava di gossip e scandali che coinvolgono varie celebrità locali, GaaSyy è accusato di aver truffato varie persone dicendo loro che avrebbero avuto l'opportunità di incontrare i membri della popolare band k-pop BTS in cambio di soldi.