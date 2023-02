Guarda un porno durante dibattito al Parlamento, deputato si dimette

Il tema è di primo piano in Serbia: le crescenti tensioni con il Kosovo, che rischiano di portare a un conflitto tra i due Paesi. Anche per questo ha scatenato aspre polemiche il video che mostra il deputato Zvonimir Stevic mentre guarda dei filmati porno seduto sul suo seggio del Parlamento durante il discorso del premier Aleksandar Vucic. Il politico, colto in flagranza, ha deciso di dimettersi.

Poslanik SPS Zvonimir Stevi? za vreme Skupštine o KiM gleda filmove za odrasle.



GOVNA! pic.twitter.com/rPO0qeS2R2 — Milica ?????? (@MilicaSrpkinjaa) February 6, 2023

Esponente del partito socialista, che è al governo di Belgrado, Stevic è un politico di lungo corso ed è stato il presidente del "Comitato per il Kosovo" del parlamento serbo. Il video, finito prima sui social e poi sui media nazionali, lo mostra intento a sfogliare contenuti per adulti sul suo telefono. La reazione dei colleghi di partito è stata immediata: “Questo è uno scandalo e un disastro. Zvonko, è realistico che tu ti dimetta. Non puoi più rimanere un deputato, perché non puoi occupartene”, ha detto a Stevic Ivica Dacic, ministro degli Esteri serbo e leader del Partito socialista. Secondo quanto riferito da fonti vicine al governo, Stevic avrebbe risposto: "Sono un soldato di partito, farò quello che chiedi", e si è dimesso.