Il deputato "uccide" la democratica Ocasio-Cortez in un video

Un video in cui si mixano immagini di migranti che guadano un canale al confine fra Stati Uniti e Messico e una serie di eroi manga in lotta con dei giganti. Due cose che nulla avrebbero a che fare, ma che sono state messe insieme in un video di propaganda politica. Nel filmato infatti si riprendono le immagini di un famoso manga di eroi che difendono le mura della loro città dall’assedio dei titani. Nel montaggio, gli eroi hanno il volto del deputato repubblicano statunitense Paul Gosar e il titano quello della democratica Alexandria Ocasio-Cortez, che viene “uccisa” dall’”eroe repubblicano” il quale, nel video propaganda, ha il merito di difendere il Paese dall’invasione di migranti e in generale dall’illegalità.

Ha fatto molto scalpore oltre oceano perché comunque nel video, seppur con una simulazione, si vede il politico di destra mettere fine con un colpo di sciabola alla vita del “titano” di sinistra. “Quindi, mentre ero in viaggio per Glasgow, un membro inquietante con cui lavoro, che raccoglie fondi per i gruppi neonazisti, ha condiviso un video fantasy di lui che mi uccide e non dovrà affrontare conseguenze” ha twittato la democratica, lamentando il fatto che il video di Gosar, non solo non sarebbe stato censurato dai suoi colleghi, ma sarebbe stato anche acclamato del capogruppo dei repubblicani alla Camera Kevin McCarthy.

Lo staff di Gosar ha difeso il video, respingendo le accuse di incitare alla violenza: "Tutti hanno bisogno di rilassarsi", ha commentato la sua digital director Jessica Lycos. Il video, che dura 90 secondi, sembra una versione alterata dei titoli di apertura della serie animata giapponese "Attacco al Titano", dove un eroe lotta per distruggere i Titani. Intanto Twitter ha già segnalato il post del deputato con un "avviso di pubblico interesse". In pratica viola la politica della piattaforma contro i comportamenti pieni di odio, ma gli utenti potranno ancora vedere il filmato ma senza poter dare il loro like, rispondere o ritwittarlo.