Alluvione a Derna, immagini shock dalla Libia: "Un quarto della città non c'è più"

La conta dei morti è solo all'inizio. E' salito ad almeno 5.200 morti e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribili alluvioni che hanno colpito la Libia orientale, e in particolare la città di Derna, dopo l'arrivo dell'uragano Daniel, secondo il portavoce del ministero degli Interni del governo della Libia orientale, Tariq Al-Kharraz, citato dai media locali. Ma il ministero della Sanità avverte che il bilancio potrebbe aggravarsi fino ad arrivare a 10mila morti.

"Il 25% della città di Derna è completamente scomparso"

In tre giorni, sulle coste della Cirenaica sono caduti fino a 227 millimetri di pioggia. In media, in quelle stesse zone le precipitazioni ammontano a meno di un millimetro al giorno. La potenza del ciclone Daniel deriva dalla temperatura molto elevata del Mediterraneo, è stato un "ciclone di tipo tropicale", una depressione verticale alimentata dall'energia del mare molto caldo. Continua a crescere il numero dei morti: solo a Derna, nell'Est, dove hanno ceduto le dighe, quelli accertati sarebbero circa seimila.

Un quarto circa della città "non c'è più", il ciclone ha fatto tabula rasa: "Come uno tsunami". Il flusso d’acqua ha sommerso buona parte di un centro che aveva 120mila abitanti. Case, auto e persone trascinate nel Mediterraneo. "Il 25% della città di Derna è completamente scomparso a causa delle alluvioni" dovute all'uragano Daniel che ha colpito la Libia orientale. Lo ha dichiarato ad Al Jazeera il ministro dell'Aviazione nel governo nominato dal parlamento di Tobruk, Hisham Abdullah Abushekiwat affermando che "i corpi dei morti sono sparsi ovunque nella città".

Mohammed Qamaty, un volontario a Derna, ha detto che i soccorritori stanno ancora cercando di recuperare i corpi. "Chiediamo a tutti i giovani libici, a chiunque abbia una laurea o una professione medica di venire ad aiutarci", ha detto all'agenzia di stampa Reuters. "Abbiamo carenza di infermieri, abbiamo bisogno di aiuto".

Esperti di ingegneria idraulica hanno detto alla Bbc che è probabile che una diga a circa 12 km da Derna abbia ceduto per prima, mandando la massa d'acqua a valle, superando una seconda diga che si trovava più vicino alla città.

Gli aiuti dall'Italia e dal resto del mondo

"La tempesta Daniel ha investito Derna, città della Cirenaica, e tutta la regione libica. Abbiamo immediatamente offerto l’aiuto del Ministero della Difesa e delle Forze Armate per le zone alluvionate, come fatto per il Marocco colpito dal sisma". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a seguito dell'alluvione che ha colpito la Libia. Partito già ieri un primo team di valutazione con partecipazione del Ministero della Difesa. La Difesa, dopo la ricognizione sul campo, offrirà immediatamente tutto l'aiuto necessario.

Aiuti umanitari sono iniziati ad arrivare anche dall’Egitto, ma gli sforzi di salvataggio sono stati ostacolati dalla situazione politica in Libia, con il paese diviso tra due governi rivali. Stati Uniti, Germania, Iran, Qatar e Turchia sono tra i paesi che hanno dichiarato di aver già inviato o di essere pronti a inviare aiuti. Non c'è tempo da perdere.

