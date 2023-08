Che fine farà il gruppo Wagner dopo la morte di Prigozhin

Con la morte di Yevgeny Prigozhin, del suo braccio destro Dmitry Utkin, e di diversi alti esponenti della compagnia militare nel disastro aereo a Kuzhenkino, è adesso difficile sapere cosa sarà di Wagner. Quello che è sicuro però è che il gruppo mercenario, per come lo abbiamo conosciuto finora, non esiste più. Il destino della compagnia militare privata era già incerto da quando, il 24 giugno scorso, ha messo in atto un'insurrezione armata, poi abortita, prima prendendo il controllo della città di Rostov-on-Don, per poi marciare verso Mosca e arrivare a soli 200 chilometri dalla capitale.

Da allora la compagnia è stata lentamente smembrata e indebolita, e ai suoi combattenti che avevano operato in Ucraina è stato chiesto di scegliere tra l'essere arruolati nelle fila dell'esercito regolare (cosa che molti hanno fatto) o andare in esilio in Bielorussia. Con l'uccisione di Prigozhin ora la compagnia è stata anche decapitata.

Alcuni ipotizzano la possibilità di un suo definitivo scioglimento, ma nonostante da mesi non sia più operativo in Ucraina, dove è stato fondamentale per la presa di Bakhmut, il gruppo mercenario è ancora attivo in Africa, e lì può essere ancora molto utile a Putin. È grazie a Wagner che la Russia ha allargato il suo peso nel continente, senza però che Mosca fosse direttamente implicata in azioni militari. Secondo recenti rapporti, centinaia di combattenti Wagner che erano stati esiliati nelle basi in Bielorussia, avrebbero iniziato a lasciare il Paese, alcuni insoddisfatti dei bassi livelli di retribuzione e altri per trasferirsi a lavorare in Africa occidentale.

Il numero dei combattenti si sarebbe ridotto di circa un quarto rispetto alle oltre 5mila unità che si riteneva vi si fossero trasferite inizialmente. I corrispondenti bielorussi di Radio Liberty, media finanziato da Washington, sostengono che sarebbero già state smantellate oltre 100 tende su 273, ciascuna delle quali può ospitare circa 20 soldati, di conseguenza potrebbero aver lasciato l'accampamento più di 2mila wagneriani.

Se il gruppo dovrà continuare a esistere, con ogni probabilità adesso sarà nominato un nuovo capo, ma di certo sarà un persona fedele al Cremlino, se non scelta direttamente da Putin. Il mese scorso si era già paventato il nome di Andrei Troshev, nome di battaglia 'Sedoy', che significa 'testa grigia'. L'Unione europea, nei suoi documenti sulle sanzioni del 2021, lo ha descritto come "capo dello staff del Gruppo Wagner", di cui si dice sia stato anche tra i fondatori. Si tratta di un ex militare dell'esercito regolare che, come Prigozhin, è nato a Leningrado, il nome sovietico di San Pietroburgo. In passato ha combattuto in Afghanistan durante la decennale guerra dell'Unione sovietica e, dopo la caduta dell'Urss, in Cecenia.

"La Wagner è un'organizzazione che appartiene al passato, non ci sarà più nella forma in cui l'abbiamo conosciuta", ha detto all'Adnkronos Alexander Dunaev, esperto del Russian International Affairs Council (Riac) e collaboratore di Carnegie Politika. Dunaev afferma che ci sono già altre compagnie militari private, a partire dalla Redut, che sono pronte a prendere il suo posto. Anzi sarebbe già iniziato il trasferimento degli asset della Wagner in Africa a questa compagnia.

Ma Prigozhin negli anni aveva sviluppato relazioni personali con i signori della guerra, i capi dei golpe militari e i politici e uomini d'affari corrotti nel Sahel, la regione in cui si stanno susseguendo diversi colpi di Stato di matrice anti Occidentale e che guardano alla Russia di Putin in cerca di nuove alleanze. Sostituirlo non sarà facile, e avere quantomeno il marchio Wagner con cui presentarsi potrebbe certamente agevolare le cose.

"I combattenti della compagnia molto probabilmente continueranno a operare sotto un nuovo controllo affiliato in qualche modo alla leadership russa. E, forse, tale controllo è già stato organizzato come parte della preparazione per decapitare l'organizzazione", ha detto ad Al Jazeera l'analista militare indipendente David Gendelman. Certo molti combattenti potrebbero essere scontenti e addirittura sognare vendetta per il loro capo. Ma restano dei mercenari, e la maggior parte di loro probabilmente sceglierà semplicemente di andare dove verranno pagati meglio.

