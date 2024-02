Diciassettenne evade dal carcere, i genitori lo consegnano alla polizia

Sono stati i genitori a consegnare alla polizia il figlio diciassettenne, che era evaso di prigione dove si trovava per un'accusa di tentato omicidio. La vicenda è avvenuta in Louisiana negli Stati Uniti, dove la caccia all'uomo è durata tre giorni, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Venerdì 2 febbraio Kimmy Dauntain Jr., originario di Orleans, era fuggito dalla custodia dei funzionari statali durante un viaggio a Franklin, in Louisiana. Secondo un comunicato stampa dell'Ufficio di giustizia minorile, i genitori del fuggitivo lo hanno consegnato il 4 febbraio alla polizia di Stato della Louisiana. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che l'adolescente era detenuto con l'accusa di tentato omicidio di primo grado e tentato omicidio di secondo grado, percosse e possesso illegale di una pistola da parte di un minore.

Escalation di evasioni

Non si tratta della prima evasione negli Stati Uniti in questo periodo. Nelle ultime settimane anche i detenuti in Pennsylvania e Arkansas sono fuggiti brevemente dalla custodia della polizia prima di essere catturati. Il 22 gennaio la rete televisiva Cnn aveva riferito della fuga di Noah Roush, 22 anni, e Jatonia Bryant, 23 anni, scomparsi per alcuni giorni dopo essere scappati dal centro di detenzione per adulti Dub Brassell a Pine Bluff, in Arkansas. Roush, che era detenuto per probabile furto con scasso in abitazione e furto di proprietà, oltre che essere sospettato di omicidio, era stato catturato tre giorni dopo la fuga dal carcere. Il 29 gennaio si era invece conclusa la caccia all'uomo per Bryant, detenuto per probabile omicidio. Il 24 gennaio era invece fuggito alla custodia delle autorità Shane Pryor, un diciassettenne sospettato di un omicidio avvenuto nel 2020 mentre era in corso un trasporto medico per un infortunio alla mano. È stato catturato su un autobus a Filadelfia quattro giorni dopo, secondo la polizia locale e lo United States Marshals Service. Un diciottenne era stato arrestato il 26 gennaio con l'accusa di aver aiutato Pryor a fuggire.