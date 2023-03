10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Il Messico in piazza contro contro l'indebolimento dell'organo di controllo elettorale

Più di 100mila persone sono scese in piazza domenica scorsa in Messico per protestare contro le nuove leggi che ostacolano l'agenzia elettorale nazionale, che per i manifestanti è un tentativo del presidente per indebolire un pilastro della democrazia rendendo difficili elezioni libere e giuste. Indossando tonalità di rosa, il colore ufficiale dell'organo di controllo elettorale che ha contribuito a porre fine al monopartitismo due decenni fa, i dimostranti hanno riempito la piazza centrale della capitale, Città del Messico, al grido di "Non toccate il mio voto". I manifestanti hanno detto che stavano cercando di inviare un messaggio al presidente, Andrés Manuel López Obrador, che ha appoggiato le misure e vive nel palazzo nazionale ai margini della piazza. Gli oppositori del provvedimento hanno lanciato anche un appello alla Corte Suprema del Paese, che nei prossimi mesi dovrebbe presentare un ricorso contro la revisione.

Arrestato con l'accusa di corruzione il principale leader dell'opposizione in India

Le autorità indiane hanno arrestato un leader di spicco di un partito di opposizione che ha cercato di proporsi come rivale del partito del premier Narendra Modi. Il politico, Manish Sisodia, è un esponente di spicco dell'Aam Aadmi Party, o A.A.P., e il viceministro capo di Delhi, il secondo funzionario del governo regionale che controlla il territorio della capitale nazionale. Sisodia è stato arrestato domenica con l'accusa di corruzione dal Central Bureau of Investigation, un'agenzia federale controllata da Modi, che lo ha accusato di irregolarità in una politica di vendita di alcolici promulgata dal governo di Delhi nel 2021. In base a questa politica, il governo locale ha permesso ai venditori privati di effettuare tutte le vendite di alcolici in città, allontanandosi dalle norme precedenti che consentivano a un mix di venditori pubblici e privati di vendere alcolici.

Migliaia in piazza a Tel Aviv contro la riforma del potere giudiziario, cariche della polizia

La polizia israeliana ha utilizzato cannoni ad acqua e granate stordenti mercoledì contro migliaia di manifestanti che bloccavano una strada principale di Tel Aviv, un'escalation significativa del confronto tra la leadership politica e gli oppositori del piano del governo di indebolire la magistratura del Paese. Il raro uso della forza da parte della polizia contro i cittadini israeliani è avvenuto mentre gruppi di manifestanti con bandiere israeliane bloccavano strade, ponti e incroci trafficati in tutto il Paese in quella che gli organizzatori hanno definito una "giornata di disordine nazionale". La coalizione di governo di estrema destra di guidata da Netanyahu punta a cambiamenti radicali all'interno del sistema giudiziario. Una proposta di legge limiterebbe fortemente la possibilità di revisione della legislazione da parte della magistratura e consentirebbe al Parlamento di annullare le decisioni della Corte Suprema con una maggioranza minima.

Si dimette il vicepresidente del Sudafrica, dopo mesi di accuse di corruzione

David Mabuza, il vicepresidente del Sudafrica la cui ascesa politica è diventata emblematica degli scandali e delle crisi di leadership che hanno eroso la credibilità del partito African National Congress, si è dimesso. Il politico aveva prestato giuramento come vicepresidente nel 2019. Nonostante le accuse di illeciti finanziari mosse da tempo nei confronti dell'umo, la sua perdurante presenza al fianco del presidente Cyril Ramaphosa ha messo in dubbio la capacità di quest'ultimo di sradicare la corruzione e ripristinare la reputazione del partito di governo.

Lavoratori srilankesi sfidano il divieto e scioperano contro il piano di salvataggio del Fmi

I lavoratori dello Sri Lanka hanno scioperato, sfidando il divieto del governo, per protestare contro il piano di salvataggio dell'isola in bancarotta, costringendo alla chiusura di alcuni ospedali, banche e porti. Il presidente Ranil Wickremesinghe sta affrontando un'ondata di proteste per i forti aumenti delle tasse e i tagli alla spesa imposti per garantire il salvataggio del Fondo monetario internazionale (Fmi), chiamato in soccorso. Circa 40 sindacati, tra cui il personale degli ospedali governativi e i dipendenti delle banche, hanno interrotto il lavoro mercoledì. Anche i lavoratori dell'elettricità e i cassieri delle banche erano in sciopero, mentre i lavoratori portuali hanno inscenato proteste all'ora di pranzo nel porto della capitale.

Corteo contro il regime militare in Sudan, la polizia uccide un manifestante

La polizia sudanese ha ammesso che un manifestante è stato colpito e ucciso dalle sue forze durante una manifestazione contro il regime militare nei pressi della capitale, martedì scorso. La polizia ha dichiarato che l'uccisione è stata un'azione individuale che è andata contro gli ordini e che "le necessarie procedure legali" sono state immediatamente intraprese contro il poliziotto coinvolto. Il manifestante, identificato come Ibrahim Mazjoob, è la 125esima persona uccisa nel corso delle proteste settimanali lanciate a seguito del colpo di stato dell'ottobre 2021. Le manifestazioni contro l'esercito e le difficoltà economiche sono state accolte da una violenta repressione, con centinaia di attivisti che sono stati anche arrestati in base alle leggi di emergenza. Martedì la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti che marciavano verso il palazzo presidenziale a Khartoum e nella vicina Omdurman.

Gli Usa chiedono l'estradizione del figlio di 'El Chapo' Guzman

Gli Stati Uniti hanno chiesto al Messico l'estradizione del figlio di Joaquin Guzman, meglio conosciuto come El Chapo, il potente capo del cartello di Sinaloa. Ovidio Guzman, catturato a gennaio, avrebbe contribuito a gestire il famigerato cartello da quando il padre è stato consegnato alle autorità statunitensi nel 2017. Il giovane Guzman è stato catturato nei pressi della città di Culiacan, nello Stato di Sinaloa settentrionale, scatenando un'ondata di violenza che ha causato decine di morti. El Chapo, che ha basato il suo impero di contrabbando nella città, sta scontando una condanna all'ergastolo negli Stati Uniti per traffico di droga per un periodo di 25 anni.

Il leader dell'opposizione cambogiana condannato a 27 anni

Il leader dell'opposizione cambogiana Kem Sokha è stato condannato a 27 anni di arresti domiciliari dopo essere stato giudicato colpevole di tradimento al termine di un processo durato tre anni in cui un giudice ha ritenuto che la sua campagna elettorale e il suo lavoro nella società civile fossero finalizzati a incoraggiare una "rivoluzione colorata". Kem Sokha è stato arrestato nel settembre 2017 senza un mandato in un raid a mezzanotte nella sua casa e portato in carcere. Negata più volte la libertà su cauzione prima di essere infine rilasciato agli arresti domiciliari, il politico di spicco è stato accusato di "cospirazione con una potenza straniera". Kem Sokha non ha reagito all'annuncio della sentenza e non ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il verdetto, ma ha fatto un leggero sorriso e ha alzato il pugno mentre veniva scortato fuori dalla porta laterale del tribunale dalle guardie di sicurezza.

In Kenya sancito il diritto di associazione per le organizzazioni Lgbt+

La Corte suprema del Kenya ha criticato il governo per la mancata registrazione di un'associazione per persone Lgbt+, affermando che la decisione discrimina i diritti della comunità. Sebbene le unioni tra persone dello stesso sesso rimangano illegali nella nazione, la Corte ha stabilito che tutti hanno il diritto di associazione. La sentenza è il culmine di una battaglia legale decennale e una vittoria per la comunità Lgbt+. La sentenza è stata accolta da una forte opposizione, soprattutto da parte delle chiese evangeliche e dei politici conservatori, mentre l'hashtag #SayNoToLGBTQinKENYA ha fatto tendenza nell'ultima settimana.

L'esercito israeliano uccide un 15enne palestinese sparandogli alla schiena

Le forze israeliane hanno ucciso un palestinese di 15 anni nella Cisgiordania occupata. Ahmad Enaya, sindaco della città di Azzoun, ha dichiarato che un veicolo militare israeliano è entrato in città nella tarda serata di giovedì e quando i ragazzi hanno lanciato sassi contro l'auto, i soldati hanno risposto con fuoco vivo. Il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che Muhammad Nidal Salim è stato "ucciso da proiettili alla schiena". Altre due persone sono state ferite, tra cui un bambino che versa in condizioni critiche, ha aggiunto il ministero. L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che i soldati hanno sparato contro i sospetti che avevano lanciato esplosivi contro le forze armate mentre stavano conducendo una ricerca nell'area di persone che avevano lanciato fuochi d'artificio contro i veicoli israeliani che passavano vicino ad Azzoun.