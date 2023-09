Diarrea incontrollabile per un passeggero: l'aereo torna indietro

Un volo proveniente da Atlanta e diretto a Barcellona è stato costretto a tornare indietro e per quello che il pilota ha definito una questione di "rischio biologico". Un passeggero è stato infatti colpito durante il volo da violento attacco di diarrea. L'areo stava già volando da due ore quando il pilota ha chiesto il permesso di poter tornare indietro. In un audio postato su X (il vecchio Twitter), il pilota ha argomentato che l'uomo ha avuto scariche diarroiche incontrollabili, sporcando l'interno dell'aereo e rendendo così impossibile la prosecuzione del volo per i restanti passeggeri. L'areo è stato poi pulito una volta atterrato a Barcellona.

La compagnia aerea Delta Airlines ha poi confermato che ci è stato un "problema medico" che ha costretto l'aereo a tornare sui suoi passi. "Il nostro team ha lavorato più velocemente e in modo più sicuro possibile per pulire il veicolo e condurre tutti i passeggeri alla loro destinazione. Ci scusiamo per l'inconveniente e per il ritardo" ha concluso la compagnia aerea.

E come osserva la BBC: non è un periodo fortunato per la Delta. La scorsa settimana 11 persone sono state ricoverate dopo che l'aereo su cui viaggiavano era occorso in una severa turbolenza. Ora il nuovo inconveniente e le nuove scusa della compagnia.

