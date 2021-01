Il giallo della studentessa modello di 20 anni scomparsa nel nulla

Diary Sow è svanita il 4 gennaio. Viene descritta come "la miglior alunna senegalese in Francia", ha avuto successi in vari premi accademici e in Africa è un simbolo

Inghiottita dal buio più fitto. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta sulla "preoccupante scomparsa" della giovane studentessa senegalese Diary Sow. E' molto conosciuta. La 20enne, descritta come "la miglior studentessa senegalese in Francia", ha avuto successi in vari premi accademici.

Diary Sow: la studentessa scomparsa nel nulla a Parigi

La donna è scomparsa il 4 gennaio. Sow non è ritornata a scuola dopo le vacanze di Natale, causando molta preoccupazione in Senegal e Francia. I media francesi hanno riferito che il presidente senegalese Macky Sall ha chiesto al suo servizio diplomatico di prendere tutte le misure necessarie per trovare rapidamente la giovane, che studia al prestigioso Lyce'e Louis-le-Grand nel Quinto arrondissement di Parigi. Un caso internazionale.

In rete è stato lanciato l'hashtag #RetrouverDiarySow.

Chi è Diary Sow?

Nata in una famiglia della classe media, non particolarmente benestante o colta, Diary Sow è diventata testimonial di fatto della campagna dello Stato senegalese per promuovere l’educazione delle ragazze. L'anno scorso ha pubblicato il suo primo fortunato romanzo, "Sous le visage d’un ange" (Sotto il volto di un angelo) per la casa editrice l’Harmattan. Una vita apparentemente perfetta.

Non è tornata a scuola a Parigi opo avere trascorso qualche giorno a Tolosa a cavallo tra 2020 e 2021. Si ritiene che sia arrivata a Parigi perché il suo badge è stato registrato il 4 gennaio nella residenza universitaria del XIII arrondissement, dove alloggia. L'ultima traccia, prima del vuoto. Un mistero lungo ormai nove giorni. C'è grande ansia.

La famiglia della ragazza in Senegal è molto preoccupata. Arouna Sow, lo zio di Diary Sow spiega ai media locali di essere "ancora senza notizie" e che i parenti capiscono che in questa fase "l'indagine rimane discreta". Lo zio della giovane riferisce che "la famiglia continua a pregare e spera nel ritorno di Diary” che non avrebbe avuto alcun motivo di scappare e far perdere le proprie tracce.