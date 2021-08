Lo speaker radiofonico no-vax morto di Covid

Il 65enne Dick Farrel era un accanito negazionista e invitava la gente a non vaccinarsi. Una polmonite bilaterale dopo aver contratto il virus l'ha stroncato in poco tempo

Diceva espressamente alle persone di non vaccinarsi. In realtà voleva addirittura convincerli che tutta la pandemia fosse una finzione. Fino a quando il virus non l'ha colpito, letalmente. Sta diventando purtroppo una dinamica frequente tra i negazionisti del Covid e un'altra persona è rimasta vittima del virus nonostante ne negasse l'esistenza pubblicamente. A perdere la vita a causa della malattia è stato il conduttore radiofonico americano Dick Farrel. Il 65enne è stato raggiunto dal virus che gli ha provocato una polmonite bilaterale che gli è risultata fatale.

Farrel ha ingaggiato con l'allarme pandemico una battaglia sin dal primo momento ponendo nel suo mirino i personaggi chiave della lotta al virus. A cominciare dal virologo Anthony Fauci, principale organizzatore del piano contro la pandemia e più volte attaccato dallo speaker radiofonico. Lo ha definito in alcune occasioni addirittura “maniaco bugiardo che inciampa nel potere”, sposando le convinzioni che a più riprese sono state anche dell'ex presidente Donald Trump. Proprio l'ex inquilino della Casa Bianca era entrato più volte in contrasto con il virologo e Farrel si era schierato dalla sua parte.

Da sempre suo sostenitore, lo speaker era uno dei rappresentanti dell'estrema destra americana. L'ala politica del Paese che più di tutte ha incitato il popolo americano a non credere all'“inganno della pandemia”. Di conseguenza le sue convinzioni si sono fatte sentire anche con l'inizio della campagna vaccinale. Nel mirino è finito il siero che in più di un'occasione ha esortato a non fare. Ha sposato quella corrente di pensiero secondo cui basta il nostro sistema immunitario a combattere il virus e il vaccino non farebbe altro che indebolire. Un mix di convinzioni negazioniste e no-vax che si sono andate a infrangere contro il muro dell'esperienza personale, rivelatasi per lui e la sua famiglia drammatica.

Quando il virus si è fatto sentire ha cambiato il suo punto di vista. Soprattutto quando le sue condizioni si sono aggravate, ha inviato dei messaggi ai suoi amici più cari per metterli in guardia sulla pericolosità della malattia. All'amica Amy Leigh ha scritto: “Vaccinati, questo virus non è uno scherzo, avrei voluto farlo anche io”. Purtroppo il suo cambio di convinzioni è arrivato troppo tardi e il virus gli è stato fatale. L'aggravarsi della polmonite non ha permesso ai medici di salvargli la vita. Farrel ha condotto per anni programmi radiofonici in Florida e per l'agenzia di notizie Newsmax, di chiara ispirazione di destra.