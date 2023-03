Liberato l'eroe di Hotel Rwanda e le 10 notizie dal mondo non finite in prima pagina

Il leader dell'opposizione in India condannato al carcere per diffamazione

Rahul Gandhi, il leader del principale partito di opposizione al premier indiano Narendra Modi, è stato condannato per diffamazione e condannato al carcere giovedì, l'ultimo colpo inferto al partito a un anno dalle elezioni nazionali. A Gandhi sono stati immediatamente concessi 30 giorni di libertà provvisoria ma è stato espulso dal Parlamento. Il suo partito, il Congresso Nazionale Indiano, ha dichiarato che farà appello alla condanna. Un tribunale del Gujarat, lo Stato natale di Modi, ha condannato Gandhi a due anni di carcere. È stato condannato in relazione a un discorso del 2019 in cui aveva collegato il nome della famiglia del primo ministro a quello di due latitanti indiani accusati di aver truffato milioni di dollari, Nirav Modi e Lalit Modi. "Come mai tutti i ladri hanno Modi come nome comune?", disse Gandhi durante la campagna elettorale per le elezioni del 2019.

Bombe nascoste in penne Usb inviate ai giornali in Ecuador, ferito presentatore televisivo

Un presentatore televisivo ecuadoriano è rimasto ferito dopo che una bomba camuffata da chiavetta Usb è esplosa quando l'ha inserita nel suo computer, dopo l'invio di ordigni esplosivi a giornalisti in tutto il Paese. Lenin Artieda ha riportato ferite minori nell'esplosione, avvenuta nella redazione di Ecuavisa TV a Guayaquil. L'ufficio del procuratore generale del Paese ha annunciato lunedì di aver avviato un'indagine per terrorismo dopo che a giornalisti di diverse testate erano state inviate buste contenenti ordigni esplosivi simili. L'Ecuador, che si trova tra la Colombia e il Perù, i due maggiori Paesi produttori di cocaina al mondo, è una rotta strategica per il narcotraffico grazie alla sua lunga costa del Pacifico e alle grandi flotte di navigazione e pesca. Secondo gli analisti, le bande criminali, incoraggiate dai lucrosi legami con i cartelli della droga messicani, stanno usando tattiche di terrore per intimidire le autorità e i civili, mentre il Paese, che conta quasi 18 milioni di abitanti, è sull'orlo di diventare un narco-Stato.

Rilasciato dal carcere l'eroe che ha ispirato il film Hotel Rwanda

Paul Rusesabagina, un uomo d'affari il cui ruolo nel salvare più di mille vite durante il genocidio ruandese del 1994 ha ispirato il film Hotel Rwanda, è stato rilasciato dopo la commutazione della sua condanna a 25 anni per terrorismo. L'annuncio del governo ruandese segue un'intensa attività diplomatica da parte degli Stati Uniti, dove Rusesabagina ha diritto di residenza permanente. I legami storicamente stretti tra i due Paesi sono stati messi a dura prova dal caso. "Questo è il risultato del desiderio comune di ripristinare le relazioni tra Stati Uniti e Ruanda", ha scritto su Twitter Stephanie Nyombayire, portavoce del presidente ruandese Paul Kagame. Rusesabagina è stato condannato nel settembre 2021 per i suoi legami con un'organizzazione contraria al governo del presidente Paul Kagame. Rusesabagina ha negato tutte le accuse e si è rifiutato di prendere parte al processo che lui e i suoi sostenitori hanno definito una farsa politica. Washington ha detto che l'uomo è stato "detenuto ingiustamente", in parte per la mancanza di garanzie di un processo equo.

Leader dei ribelli del Tigray nominato governatore della regione etiope

Il governo etiope ha nominato un alto funzionario del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (Tplf) a capo dell'amministrazione regionale ad interim della regione, dopo che un accordo di pace ha posto fine a un brutale conflitto armato durato due anni. L'annuncio arriva appena un giorno dopo che il Parlamento ha rimosso il Tplf dalla lista ufficiale delle organizzazioni terroristiche, affermando che ciò contribuirà a rafforzare l'accordo di pace del novembre 2022 tra i ribelli e il governo federale. Fronte è stato ufficialmente designato come organizzazione terroristica nel maggio 2021, sei mesi dopo l'inizio della guerra del Tigray. Secondo i termini dell'accordo di pace firmato a novembre nella capitale sudafricana Pretoria, l'organizzazione ha accettato di disarmarsi in cambio del ripristino dell'accesso al Tigray, che durante la guerra è stato in gran parte tagliato fuori dal mondo esterno.

L'Onu chiede una missione internazionale ad Haiti per combattere la violenza delle gang

Le Nazioni Unite hanno chiesto il dispiegamento di una "forza di supporto specializzata" internazionale per impedire che Haiti precipiti in un caos violenza, dopo che più di 530 persone sono state uccise nelle prime settimane di quest'anno. "Gli scontri tra bande stanno diventando sempre più violenti e frequenti", ha avvertito martedì Marta Hurtado, portavoce dell'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, esprimendo "grave preoccupazione" per il fatto che la situazione della sicurezza stia andando fuori controllo. L'agenzia dell'Onue ha dichiarato che già quest'anno il suo staff ha contato 531 uccisioni, 300 feriti e 277 rapimenti in incidenti legati alle gang, per lo più nella capitale di Haiti, Port-au-Prince, dove le bande si sono radicate. Almeno 208 di questi omicidi e 101 dei rapimenti sono avvenuti nella prima metà di questo mese. "La maggior parte delle vittime sono state uccise o ferite da cecchini che avrebbero sparato a caso sulle persone nelle loro case o per strada", ha detto Hurtado.

La Tanzania annuncia un focolaio della malattia mortale del virus Marburg

La Tanzania ha annunciato il primo focolaio della malattia mortale del virus di Marburg (Mvd), dopo che sono stati segnalati cinque decessi e altri tre casi in un ospedale della regione nord-occidentale di Kagera. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Ons), attraverso la ricerca dei contatti, sono state identificate circa 161 persone a rischio di infezione. Il governo ha inviato una squadra di emergenza nell'area e i Paesi vicini hanno intensificato la sorveglianza. Non sono ancora stati segnalati casi al di fuori di Kagera. L'Mvd è stato scoperto per la prima volta nel 1967 a Marburgo e Francoforte in Germania e a Belgrado, in Serbia. Appartiene alla stessa "famiglia virale" dell'Ebola e provoca una grave febbre emorragica, con tassi di mortalità che variano dal 24 all'88%. Dalla sua scoperta si sono verificate diverse epidemie, la peggiore delle quali è stata quella dell'Angola nel 2004-2005, con 252 casi e 227 decessi.

Tornado in Mississipi, almeno 23 morti

Almeno 23 persone sono rimaste uccise e decine ferite dopo che un tornado e forti temporali hanno attraversato il Mississippi, negli Stati Uniti, nella tarda serata di venerdì, lasciando una scia di danni per oltre 160 chilometri. Quattro persone risultano disperse mentre le squadre di ricerca e soccorso setacciano la distruzione alla ricerca di sopravvissuti dopo che la tempesta ha colpito Silver City, una città di 200 abitanti nel Mississippi occidentale. A gennaio, almeno sette persone erano rimaste uccise in Alabama e in Georgia dopo che un massiccio sistema di tempeste, che ha provocato forti venti e generato tornado, ha colpito alcuni Stati meridionali degli Usa. Il mese scorso, una serie di tornado ha colpito gli Stati Uniti centrali, lasciando una scia di rottami e feriti, mentre le tempeste invernali causano condizioni meteorologiche estreme in tutto il Paese.

Raid Usa in Siria, uccisi 11 miliziani iraniani

L'esercito degli Stati Uniti ha effettuato diversi attacchi aerei nella Siria orientale contro gruppi vicini all'Iran che sono stati accusati di un attacco mortale con un drone che ha ucciso un contractor, ferito un altro e anche cinque soldati statunitensi. Sebbene le forze americane di stanza in Siria siano già state prese di mira dai droni in passato, le vittime nelle loro fila sono rare. I raid statunitensi, che secondo un osservatore di guerra con sede nel Regno Unito hanno ucciso 11 combattenti filo-iraniani, sono stati una rappresaglia per l' attacco di droni avvenuto giovedì contro una base della coalizione guidata dagli Stati Uniti nei pressi di Hassakeh, nel nord-est della nazione. L'intelligence statunitense ha valutato che il drone attaccante fosse di origine iraniana. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno poi preso di mira gruppi affiliati al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, aggiungendo di aver autorizzato i raid di rappresaglia su indicazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Israele approva il ritorno di coloni ebrei in insediamenti illegali in Palestina

Il governo israeliano ha approvato un emendamento che consentirebbe agli israeliani di ritornare a vivere in quattro insediamenti illegali nel nord della Cisgiordania occupata, evacuati nel 2005. La seconda e la terza lettura della legge sono state approvate nella tarda serata di lunedì dalla Knesset, il parlamento israeliano, con una maggioranza di 31 voti a favore e 18 contrari. Questa mossa potrebbe permettere agli israeliani di reinsediarsi nelle colonie evacuate di Homesh, Sa-Nur, Kadim e Ganim, tutte situate intorno alle città palestinesi di Jenin e Nablus. Mentre il governo ha approvato l'emendamento, l'esercito israeliano deve ancora emettere un ordine militare che permetta agli israeliani di reinsediarsi in queste aree. Tra i 650mila e i 700mila coloni israeliani vivono in centinaia di insediamenti e avamposti illegali per soli ebrei, la maggior parte dei quali costruiti interamente o parzialmente su terreni privati palestinesi, in tutta Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Nell'agosto 2005, il piano di disimpegno attuato dall'allora primo ministro Ariel Sharon ha visto Israele rimuovere più di 9mila coloni in 21 insediamenti illegali situati nella Striscia di Gaza assediata e nella Cisgiordania settentrionale occupata. Gli Usa si sono detti "estremamente turbati" per la mossa di Tel Aviv.

Proteste anti governative in Kenya, un morto e 20 manifestanti arrestati

Lunedì, in Kenya, uno studente universitario è stato ucciso e più di 200 persone sono state arrestate nel corso di proteste a livello nazionale contro il governo del presidente William Ruto per l'elevato costo della vita. I manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Nairobi e in diverse altre città in risposta all'appello lanciato dal leader dell'opposizione Raila Odinga. Alcuni hanno acceso fuochi nelle strade e lanciato pietre contro la polizia. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, anche contro il convoglio di Odinga che si rivolgeva ai sostenitori dal tettuccio della sua auto. La polizia ha dichiarato che 24 agenti sono rimasti feriti negli scontri. La persona uccisa, uno studente dell'Università di Maseno, nel Kenya occidentale, è stata colpita al collo dalle forze dell'ordine quando gli agenti hanno sparato proiettili veri dopo aver esaurito i candelotti di gas lacrimogeno e i proiettili a salve.