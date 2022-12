10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

L'ex leader della ribellione maoista eletto premier del Nepal

L'ex leader di una decennale ribellione maoista è stato eletto primo ministro dal Parlamento nepalese lunedì. Pushpa Kamal Dahal, 68 anni, è emerso come guida del Paese per la terza volta in 14 anni dopo settimane di negoziati che hanno seguito le inconcludenti elezioni di novembre e che hanno inaspettatamente avvicinato i due principali partiti comunisti del Paese. Dahal succederà a Sher Bahadur Deuba, 76 anni, che sperava di ottenere un sesto mandato come primo ministro. Il principale blocco a sostegno del politico era guidato dal Partito Comunista del Nepal (Marxista-Leninista Unificato), presieduto da un altro ex primo ministro, K.P. Sharma Oli, anch'egli alla ricerca di un quarto mandato. Dahal, a capo di un altro partito comunista, il Partito Comunista del Nepal (Centro Maoista), è diventato primo ministro nel 2008, dopo aver abbandonato un'insurrezione decennale che ha causato la morte di 17mila persone. La ribellione armata è riuscita a rovesciare la secolare monarchia indù e a stabilire una repubblica democratica, ma il Paese ha lottato per trovare la stabilità politica, passando attraverso 13 governi in 14 anni.

Graziato l'ex presidente coreano accusato di corruzione

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha concesso la grazia a Lee Myung-bak, l'ex presidente condannato a 17 anni nel 2020 per corruzione e appropriazione indebita. La grazia presidenziale permetterà a Lee, 81 anni, di essere dimesso da un ospedale di Seoul, dove è stato curato per una malattia cronica, senza tornare in prigione. Inoltre, cancellerà i 15 anni rimanenti della sua condanna e annullerà gli 8,2 miliardi di won sudcoreani non pagati, pari a circa 6 milioni di euro, della multa di 13 miliardi di won che il tribunale gli ha imposto. La grazia a Lee, che è stato presidente dal 2008 al 2013, ha lo scopo di "ripristinare il potenziale di una Corea del Sud unita attraverso l'integrazione pan-nazionale", ha dichiarato martedì il Ministero della Giustizia. Oltre a lui la grazia è stata applicata a più di 1.300 altri civili, politici di alto profilo ed ex funzionari condannati per corruzione, concussione, interferenze elettorali e altri reati dei colletti bianchi.

Incendio in un casinò in Cambogia, muoiono almeno 27 persone

Giovedì un incendio ha avvolto un hotel casinò in una città cambogiana lungo il confine con la Thailandia, uccidendo almeno 27 persone e ferendone più di 100. Almeno 20 sono ancora disperse. L'incendio al Grand Diamond City, è stato causato da un corto circuito elettrico, è scoppiato mercoledì sera e ha continuato a divampare giovedì pomeriggio. Grand Diamond City si trova a Poipet, una città di 100mila abitanti in rapida crescita che ospita circa 20 casinò. La città, a circa 220 miglia a nord-ovest della capitale Phnom Penh, attira ogni giorno migliaia di turisti dalla vicina Thailandia. Molti arrivano per giocare d'azzardo, attività illegale sia in Cambogia che in Thailandia, ma consentita ai possessori di passaporto straniero in Cambogia.

In Brasile due attiviste indigene dell'Amazzonia nominate ministro da Lula

Due celebri attiviste per la difesa dell'Amazzonia, Marina Silva e Sônia Guajajara, sono state nominate ministro del nuovo governo brasiliano nel tentativo di contenere l'intensificarsi dell'assalto ai territori indigeni e all'ambiente. L'annuncio è stato fatto dal presidente entrante Luiz Inácio Lula da Silva, che entrerà in carica domenica dopo i quattro anni segnati dalla distruzione delle foreste pluviali sotto il suo predecessore di estrema destra, Jair Bolsonaro. Silva, 64 anni, tornerà al suo incarico di ministro dell'Ambiente, che ha ricoperto dal 2003 al 2008 - un periodo in cui il Brasile è riuscito a ridurre drasticamente la deforestazione del principale polmone del pianeta. Guajajara, 48 anni, guiderà il primo ministero brasiliano per le popolazioni indigene, creato in risposta all'ondata di violenza e invasioni di terre stimolata dallo smantellamento delle protezioni indigene e ambientali da parte di Bolsonaro.

In Bolivia arrestato il leader dell'opposizione

La polizia boliviana ha arrestato il leader dell'opposizione Luis Fernando Camacho con l'accusa di "terrorismo", in un'azione che inasprisce notevolmente le tensioni tra il governo nazionale e i sostenitori del politico. L'ufficio del procuratore di Stato ha confermato mercoledì la detenzione di Camacho, 43 anni, governatore di Santa Cruz che si è candidato senza successo alla presidenza nel 2020. L'ufficio ha dichiarato che l'arresto è collegato al rovesciamento dell'ex presidente di sinistra Evo Morales nel 2019. Un mandato di arresto di ottobre accusava Camacho di "terrorismo" senza fornire ulteriori dettagli. Il governatore di destra, spesso visto nelle proteste con una Bibbia in mano e un rosario al collo, ha guidato alcune delle manifestazioni che chiedevano a Morales di lasciare il potere nel 2019. L'arresto segue una settimana di disordini a Santa Cruz, guidati da Camacho. I manifestanti hanno bloccato le strade e bloccato il commercio, arrabbiati per il ritardo del governo nazionale nell'effettuare il censimento della popolazione boliviana. La detenzione di Camacho avviene nello stesso mese in cui l'ex presidente peruviano Pedro Castillo è stato spodestato, arrestato e posto in detenzione preventiva per 18 mesi per aver tentato di sciogliere illegalmente il Congresso.

Primo incontro in un decennio tra funzionari della difesa turchi e siriani

Gli alti funzionari della difesa e della sicurezza turchi e siriani hanno tenuto il loro primo incontro pubblico in oltre un decennio, in un drammatico cambiamento verso la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi dopo che Ankara ha sostenuto i ribelli durante la guerra civile siriana. Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, e il capo dell'organizzazione nazionale di intelligence (Mit) del Paese, Hakan Fidan, hanno incontrato il ministro della Difesa siriano, Ali Mahmoud Abbas, e il noto capo delle spie Ali Mamlouk a Mosca, in un incontro a cui ha partecipato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. Il passaggio a relazioni pacifiche tra Ankara e Damasco rappresenta un motivo di allarme per gli oltre 4 milioni di rifugiati siriani che dal 2011 hanno cercato rifugio in Turchia. La Turchia ha recentemente accelerato gli sforzi per aumentare quelli che lo Stato chiama "rimpatri volontari", affermando ufficialmente che 100mila persone sono state rimpatriate quest'anno in Paesi come la Siria.

Barca dispersa in mare da settimane, si temono morti 180 rifugiati rohingya

Si teme che circa 180 rifugiati rohingya siano morti dopo che la loro imbarcazione è andata dispersa nel Mare delle Andamane, rendendo il 2022 uno degli anni più letali per i rifugiati che cercano di fuggire dai campi in Bangladesh. In una dichiarazione di domenica, le Nazioni Unite hanno affermato di essere preoccupate per il fatto che un'imbarcazione che trasportava i rifugiati, partita dai campi della città bangladese di Cox's Bazar il 2 dicembre e diretta in Malesia, sia affondata senza alcun superstite, il che la renderebbe una delle peggiori catastrofi per le traversate in mare dei Rohingya di quest'anno. Un'altra imbarcazione che trasportava quasi 200 rifugiati rohingya, alla deriva da oltre un mese nel tentativo di raggiungere la Malesia, si è arenata nell'isola indonesiana di Aceh lunedì pomeriggio. Secondo i parenti delle persone a bordo, almeno 20 persone sono morte durante la traversata.

Nuova condanna per San Suu Kyi, altri 7 anni di prigione alla leader birmana

Un tribunale del Myanmar, governato dai militari, ha giudicato la ex leader rovesciata da un colpo di Stato, Aung San Suu Kyi, colpevole di corruzione, condannandola a sette anni di carcere nell'ultimo di una serie di processi penali durati 18 mesi. Prigioniera dei militari dal colpo di Stato del 2021, Aung San Suu Kyi, 77 anni, è stata condannata per ogni accusa formulata nei suoi confronti, dalla corruzione al possesso illegale di walkie-talkie e alla violazione delle restrizioni del Covid-19. La sentenza del tribunale lascia la donna un totale di 33 anni da scontare in carcere a seguito della serie di procedimenti giudiziari a sfondo politico che hanno fatto seguito alla presa del potere da parte dei militari nel febbraio 2021.

Identificato un altro figlio di un desaparecido in Argentina

I test del dna hanno confermato che un uomo è stato strappato alla madre da bambino durante l'ultima dittatura militare argentina ed è stato adottato illegalmente da una famiglia in una provincia del nord. Il caso, il secondo annunciato in meno di una settimana, ha portato a 132 il numero totale di identificazioni riuscite. Il gruppo di attiviste Nonne di Plaza de Mayo non ha reso noto il nome completo dell'ultima persona, identificandola solo come Juan Jose, di 46 anni. Durante la sanguinosa dittatura argentina, durata dal 1976 al 1983, i funzionari militari hanno effettuato il furto sistematico di bambini dai prigionieri politici, spesso giustiziati senza lasciare traccia, per questo vennero poi definiti 'desaparecidos'. I bambini venivano poi adottati illegalmente da altri ufficiali militari o da famiglie alleate alla dittatura.

L'Australia terrà un referendum per dare più diritti agli indigeni

Gli australiani decideranno in un referendum che si terrà nel 2023 se la costituzione del Paese sarà modificata per dare voce istituzionale alla popolazione indigena. Il governo ha dato l'annuncio mercoledì e, in caso di successo, non solo si tratterebbe del primo riconoscimento delle popolazioni indigene nella Costituzione, ma si correggerebbe anche la loro storica esclusione dai processi parlamentari. La proposta "Voice to Parliament" mira a dare agli indigeni australiani una maggiore voce in capitolo nella definizione delle politiche nazionali, mentre questi lottano contro le peggiori condizioni di salute, i redditi più bassi e le maggiori barriere all'istruzione rispetto agli altri cittadini. Attualmente gli indigeni australiani non sono menzionati nella Costituzione - adottata nel 1901 - e qualsiasi iniziativa per cambiarla è considerata politicamente controversa.