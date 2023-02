10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Dieci palestinesi uccisi e 100 feriti in un raid israeliano

Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi e più di 100 altri feriti in uno scontro a fuoco durato ore tra le forze di sicurezza israeliane e gruppi armati palestinesi nella Cisgiordania occupata da Israele. Lo scontro a fuoco diurno è avvenuto durante un'operazione di arresto di uomini armati palestinesi a Nablus, secondo l'esercito israeliano. Sei dei morti erano combattenti, secondo quanto dichiarato da diversi gruppi armati della Cisgiordania, ma quattro non erano affiliati ad alcuna fazione armata. I filmati sembrano mostrare almeno due persone colpite alle spalle dagli spari. Questo è stato l'inizio d'anno più letale per i palestinesi nella regione dal 2000, suscitando paragoni con l'insurrezione palestinese nota come seconda intifada. Finora sono stati uccisi quasi 60 persone.

Il leader dell'Fbi messicana, condannato per aver preso tangenti da cartello di Sinaloa

Genaro García Luna, un tempo architetto e volto pubblico della sanguinosa guerra del Messico contro i suoi potenti gruppi criminali, è stato condannato martedì in un'aula di tribunale di New York per aver tradito il suo Paese e i suoi colleghi accettando milioni di dollari in tangenti dai violenti cartelli della droga che avrebbe dovuto perseguire. La giuria ha preso la sua decisione dopo aver ascoltato le testimonianze di una mezza dozzina di narcotrafficanti. I giurati hanno stabilito che García Luna ha condotto una doppia vita ed è stato segretamente sul libro paga del più grande gruppo criminale messicano, il cartello della droga di Sinaloa, per quasi tutto il tempo in cui ha diretto l'equivalente dell'Fbi del Paese e poi ha ricoperto la carica di segretario alla pubblica sicurezza, un potente incarico di gabinetto.

50 minatori intrappolati dopo un crollo in una miniera in Cina, quattro morti

Almeno 53 minatori risultano dispersi dopo il crollo di una miniera a cielo aperto mercoledì scorso in Cina. I funzionari locali e i media statali hanno confermato almeno quattro morti. Nella tarda serata di mercoledì, più di 500 soccorritori erano presenti nella miniera di Alxa League, una prefettura della regione cinese della Mongolia interna. Ogni anno nel Paese muoiono centinaia di persone in incidenti nelle miniere di carbone, anche se il livello di sicurezza del settore è notevolmente migliorato. L'anno scorso, il bilancio delle vittime di tali incidenti è stato di circa 240, in calo rispetto agli oltre 2.600 del 2009, secondo i dati delle agenzie governative. La maggior parte dei decessi è stata attribuita al mancato rispetto dei protocolli di sicurezza, compresi i requisiti di ventilazione.

Decine di migliaia di rifugiati fuggono dagli scontri in Somaliland

Più di 60mila rifugiati somali sono fuggiti in Etiopia in seguito all'escalation di scontri nella città di Las Anod, nella regione di Sool, dove da settimane si registrano tensioni tra la popolazione locale e le autorità del Somaliland. Almeno 82 persone sono state uccise nei combattimenti che hanno comportato il bombardamento di aree civili, con danni alle strutture sanitarie e alle forniture di elettricità e acqua, ha dichiarato l'Onu. Le Nazioni Unite hanno spiegato che i rifugiati sono arrivati in una parte dell'Etiopia gravemente colpita dalla siccità dopo cinque piogge consecutive mancate e che molte persone dormono all'aperto o si rifugiano in scuole e altri edifici pubblici.

Arrestato leader dell'opposizione in Tunisia

Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato Jaouhar Ben M'barek, il più importante esponente dell'opposizione ad essere stato arrestato in un'escalation di detenzioni contro i rivali del presidente, Kais Saied. Ben M'barek è stato l'ultimo di una dozzina di personaggi pubblici di spicco arrestati questo mese, per lo più rivali di Saied, che ha congelato il parlamento e sciolto il governo in una drammatica mossa del luglio 2021 contro l'unica democrazia emersa dalle rivolte della primavera araba. In seguito, Saied ha fatto approvare cambiamenti radicali al sistema politico del Paese nordafricano, concentrando il potere quasi totale nel suo ufficio. Ben M'barek, un tempo consigliere del governo, è un membro di spicco della coalizione di opposizione Fronte di Salvezza Nazionale (NSF) e leader del movimento Cittadini contro il colpo di Stato, entrambi formatisi in risposta alla presa di potere di Saied.

Alluvioni in Brasile, almeno 48 morti e centinaia di sfollati

Le squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro per cercare decine di persone disperse dopo che le forti piogge hanno devastato le zone costiere dello stato brasiliano di San Paolo lo scorso weekend, con il bilancio ufficiale dei morti che è salito a 48. I massicci acquazzoni hanno causato frane e inondazioni nelle città costiere dello Stato più ricco del Brasile, che finora è stato colpito da oltre 600 mm di pioggia, la cifra cumulativa più alta mai registrata nel Paese. Le operazioni di soccorso vanno avanti senza tregua e i vigili del fuoco, la polizia e i volontari sperano ancora di trovare persone vive tra le macerie delle case colpite dalle frane. Secondo il governo dello Stato di San Paolo, 1.730 persone sono state sfollate e 1.810 sono rimaste senza casa.

Bimba di 11 anni muore in Cambogia con l'influenza aviaria, Oms "preoccupata"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le crescenti segnalazioni di casi di influenza aviaria H5N1 nell'uomo sono "preoccupanti", dopo la morte di una bambina cambogiana di 11 anni venerdì scorso. Secondo il ministero della Sanità nazionale anche il padre della bambina è risultato positivo al virus, facendo temere che questo possa essere stato trasmesso tra gli esseri umani. Sylvie Briand, direttrice dell'Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, ha dichiarato che l'agenzia delle Nazioni Unite è in stretto contatto con le autorità cambogiane per ricevere aggiornamenti sul caso e sui test effettuati su altre persone che sono state in contatto con la bambina. "Per ora è troppo presto per sapere se si tratta di trasmissione da uomo a uomo o di esposizione alle stesse condizioni ambientali", ha dichiarato Briand in una conferenza stampa virtuale tenutasi a Ginevra.

Due pakistani lasciano Guantanamo dopo 20 anni di prigionia senza accuse formali

Due fratelli pakistani detenuti dagli Stati Uniti nel carcere militare di Guantanamo Bay per due decenni sono stati liberati da funzionari statunitensi e sono tornati a casa. Abdul, 55 anni, e Mohammed Rabbani, 53 anni, non sono mai stati formalmente sotto processo a accusati di qualcosa in particolare. I due fratelli erano stati inizialmente trasferiti sotto la custodia degli Stati Uniti dopo che i funzionari pakistani li avevano arrestati nella loro città natale, Karachi, nel 2002. I funzionari statunitensi sospettavano che i due avessero aiutato i membri di Al-Qaeda con alloggi e altro supporto logistico di basso livello. L'amministrazione di George W. Bush l'ha allestita in una base navale a Cuba per i sospetti arrestati dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001 agli Stati Uniti. Al suo apice, nel 2003, Guantanamo ospitava circa 600 persone che gli Stati Uniti consideravano "terroristi".

Ucciso il candidato al Senato nigeriano a pochi giorni dalle elezioni presidenziali

Un candidato al Senato e membro dell'opposizione nigeriana, il Partito Laburista, è stato ucciso da sconosciuti nello Stato sudorientale di Enugu. Oyibo Chukwu è stato ucciso mercoledì sera dopo un'imboscata mentre tornava da un evento elettorale, secondo quanto dichiarato da Chinwuba Ngwu, presidente del Partito Laburista dell'area di governo locale di Enugu Sud. "È uno sviluppo devastante per noi. Sospettiamo un assassinio politico perché era favorito per la vittoria elettorale", ha detto Ngwu. La polizia ha confermato l'omicidio, avvenuto poche ore dopo che i partiti e i candidati alla presidenza avevano firmato un impegno a sostenere un processo elettorale pacifico in vista delle elezioni generali di oggi.

Arrestato il figlio dell'ex dittatore dello Zimbabwe Mugabe

Il figlio maggiore di Robert Mugabe, il defunto dittatore dello Zimbabwe, è stato arrestato per aver presumibilmente causato danni per un valore di 12mila dollari ad auto e altre proprietà durante una festa in un quartiere elegante di Harare durante il fine settimana scorso. Robert Mugabe Jr, 31 anni, ha trascorso una notte in una stazione di polizia locale e poi è comparso brevemente in un tribunale di Harare, la capitale, lunedì. Mugabe non è stato trattenuto dopo l'udienza, ma il suo avvocato, Ashiel Mugiya, ha dichiarato che le accuse sono ancora in corso e che le due parti stanno negoziando un accordo extragiudiziale. Si ritiene che la proprietà danneggiata appartenga a un amico. Mugabe è stato oggetto di numerose notizie su feste e spese sfarzose. Una volta ha svuotato una bottiglia di champagne da 200 sterline su un orologio di lusso per dimostrarne l'impermeabilità.