10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Accordo storico tra Israele e Libano sui confini marittimi e gas

Israele e Libano hanno concordato una bozza di accordo per risolvere una disputa pluridecennale sul controllo di un tratto orientale del Mar Mediterraneo, in cui ci sono anche alcuni giacimenti di gas. Si tratta di un'importante svolta diplomatica tra due Paesi che tecnicamente sono ancora in guerra e non hanno relazioni ufficiali dirette. Nel 2013 era stato scoperto nella zona contesa il giacimento di Karish, che, secondo alcune stime, conterrebbe circa 1,2 trilioni di piedi cubi di gas naturale e 31 milioni di barili. L'estate scorsa le manovre del governo israeliano per avviare lo sfruttamento del giacimento hanno rischiato di riaccendere le tensioni col vicino, e in particolare col gruppo politico e armato degli Hezbollah, alleato dell'Iran. L'accordo dovrebbe permettere a entrambe le nazioni di usufruire di quella risorsa.

Aung San Suu Kyi condannata ad altri tre anni di galera

Un tribunale del Myanmar governato dall'esercito ha condannato l'ex premier birmana Aung San Suu Kyi ad altri tre anni di prigione per corruzione. Si tratta dell'ultima di una serie di condanne che Suu Kyi ha dovuto affrontare da quando è stata estromessa in un colpo di stato militare nel febbraio 2021. La pena detentiva del premio Nobel per la pace, 77 anni, è stata estesa a un totale di 26 anni per corruzione, istigazione, violazione delle regole del Covid-19, frode elettorale e violazione della legge sui segreti ufficiali. Da giugno Suu Kyi è in isolamento in una prigione della capitale Naypyidaw dopo essere stata posta agli arresti domiciliari a seguito del colpo di stato militare. Il procedimento si è svolto a porte chiuse e gli avvocati di Suu Kyi non sono autorizzati a parlare con i media.

Frana in Venezuela, almeno 42 morti e 56 dispersi

È di 42 morti e 56 dispersi, il bilancio delle frane provocate dalle forti piogge nella notte fra sabato e domenica scorsa sono avvenute nella località venezuelana di Las Tejerías. Per tutta la settimana le autorità hanno continuato a cercare i dispersi, ma le probabilità che siano morti è altissima. Il presidente Nicolás Maduro si è recato personalmente la cittadina dello Stato di Aragua sostenendo che "rinascerà dalle sue ceneri come l'Araba Fenice". In tutto ci sono quasi 400 case totalmente distrutte e altre 400 con alcuni danni parziali, il governo ha promesso do ricostruirle in breve tempo.

Usa raggiungono accordo con il Messico per espellere i migranti venezuelani

I governi statunitense e messicano hanno concordato un piano per arginare il crescente numero di venezuelani che attraversano il loro confine comune, che consentirà agli Stati Uniti di espellere i venezuelani in Messico, garantendo al contempo l'accesso umanitario a migliaia di loro per via aerea. Il piano è stato annunciato mercoledì, meno di un mese prima delle elezioni di midterm negli Usa che rischiano di privare il presidente democratico Joe Biden del controllo del Congresso da parte del suo partito. Dal 12 ottobre, le autorità statunitensi inizieranno a gestire l'accesso di 24mila migranti venezuelani per via aerea, hanno dichiarato i due governi.

Per la prima volta una donna e suo figlio rimpatriati in Uk da campo di detenzione siriano

Una donna britannica e il suo bambino sono stati rimpatriati da un campo siriano, la prima volta che a un adulto è stato permesso di tornare nel Regno Unito dalla detenzione dalla fine della guerra contro lo Stato Islamico. Il Ministero degli Esteri ha dichiarato che la politica britannica nei confronti delle persone detenute nella nazione rimane invariata e che le richieste di rimpatrio, che sono tantissime, verranno prese in considerazione "caso per caso", ma gli attivisti per i diritti umani hanno affermato che si tratta di un primo passo significativo.

Haiti chiede aiuti militari esteri per fermare le gang, proteste in piazza con morti e feriti

Migliaia di persone ad Haiti, devastata dalla crisi, sono scese in piazza nella capitale Port-au-Prince contro la decisione del governo di chiedere l'assistenza militare straniera per sedare la violenza delle gang locali, con la polizia che ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Lunedì i manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro "l'occupazione straniera" e hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Ariel Henry, che venerdì ha chiesto ai partner internazionali "l'immediato dispiegamento di una forza armata specializzata, in quantità sufficiente" per fermare le "azioni criminali" delle bande armate in tutto il Paese. Diverse persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco e almeno una persona è stata uccisa durante le manifestazioni.

L'Iraq elegge il nuovo presidente, sparati razzi verso il Parlamento

I parlamentari iracheni hanno eletto Abdul Latif Rashid come nuovo presidente del Paese, sbloccando una situazione di stallo politico che durava da un anno. Poco prima che iniziasse la sessione di voto nove razzi hanno colpito le aree vicine alla Zona Verde di Baghdad, dove ha sede il Parlamento e diversi civili e membri delle forze di sicurezza sono stati feriti. Il Paese è stato testimone di mesi di stallo politico dopo che, l'anno scorso, il potente leader sciita Muqtada al-Sadr è risultato il vincitore delle elezioni tenute il 10 ottobre 2021, ma non è riuscito a raccogliere abbastanza sostegno per formare un governo. Al-Sadr ha ritirato i suoi parlamentari dall'assemblea e ad agosto ha annunciato che avrebbe lasciato la politica, scatenando le peggiori violenze a Baghdad da anni.

Errore nel lancia di un razzo spaziale in Giappone, attivata l'autodistruzione

L'agenzia spaziale giapponese ha dichiarato mercoledì che il lancio di un razzo senza equipaggio che trasportava satelliti è stato interrotto con un comando di autodistruzione pochi minuti dopo il decollo dal centro spaziale di Uchinoura, nella prefettura meridionale giapponese di Kagoshima. Il fallimento lancio di Epsilon-6, che non era nella posizione giusta per orbitare intorno alla Terra, è il primo fallimento di una impresa del genere nella nazione in quasi 20 anni. "Ci scusiamo profondamente per non essere stati all'altezza delle aspettative", ha dichiarato il presidente della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) Hiroshi Yamakawa.

Raid israeliano a Jenin, uccisi due palestinesi con un colpo di fucile alla testa

I soldati israeliano hanno sparato e ucciso due uomini palestinesi, tra cui un medico, durante un raid nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania venerdì mattina. Il ministero della Sanità palestinese ha identificato il medico come Abdullah al-Ahmad, e ha dichiarato che è stato colpito alla testa davanti all'ospedale pubblico di Jenin. Il secondo uomo ucciso è Mateen Dabaya, 20 anni, anch lui colpito alla testa. In una dichiarazione, le Brigate Jenin, un gruppo di resistenza armata palestinese formatosi lo scorso anno, ha identificato Dabaya come un comandante locale della loro organizzazione. Le uccisioni sono avvenute poco dopo l'irruzione di decine di veicoli blindati israeliani a Jenin, durante la quale sono scoppiati scontri armati. Video condivisi dai giornalisti locali sembravano mostrare le forze israeliane che sparano contro ambulanze. Dall'inizio dell'anno, almeno 160 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata.

Inondazioni in Australia, migliaia di persone costrette ad abbandonare la propria casa

Migliaia di persone nel sud-est dell'Australia sono state invitate a lasciare le loro case dopo che due giorni di pioggia incessante hanno fatto straripare le dighe e i fiumi hanno rotto gli argini. Ampie zone dello Stato di Victoria, del New South Wales meridionale e delle regioni settentrionali dello Stato insulare della Tasmania sono state colpite da un intenso temporale, che in alcuni casi ha fatto registrare precipitazioni superiori all'equivalente delle piogge di un normale mese dell'anno a partire dalla fine di mercoledì.