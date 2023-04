Strage di migranti in incendio in Messico e le 10 notizie dal mondo non finite in prima pagina

La giunta del Myanmar scioglie il partito di Aung San Suu Kyi

Il partito politico della leader dell'opposizione in Myanmar, Aung San Suu Kyi, che si trova attualmente agli arresti, è stato ufficialmente sciolto. Il partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, è stato sciolto dalla commissione elettorale nazionale, nominata dai militari, martedì. L'annuncio ha posto le basi per le prossime elezioni che manterranno la giunta al potere per gli anni a venire. Prima dell'annuncio il partito aveva già chiarito che non avrebbe partecipato alle elezioni, definendole una farsa. Quando la formazione politica non si è registrata presso la commissione elettorale, la televisione di Stato ha dichiarato che la Lnd, così come altri 39 partiti di opposizione, sarebbe stata sciolta. Il partito di San Suu Kyiha detto che continuerà le sue attività, nonostante l'annuncio.

Incendio al centro per migranti in Messico, muoiono 39 persone

Almeno 39 persone sono morte lunedì in un incendio che si è sviluppato in un centro per migranti provenienti dal centro e sud America a Ciudad Juarez in Messico, a ridosso del confine con il Texas, negli Stati Uniti. Le fiamme erano state probabilmente appiccate dagli stessi ospiti per protestare contro l'annuncio della loro imminente deportazione nei loro Paesi d'origine. "Per protestare, hanno sistemato materassi di fronte alla porta e hanno dato fuoco ma hanno perso il controllo delle fiamme", ha spiegato il presidente Andrés Manuel López Obrador in una conferenza stampa. IN seguito tre funzionari governativi dell'immigrazione, due addetti alla sicurezza privata e un migrante accusato di aver appiccato l'incendio sono stati arrestati. Il presidente Usa Biden ha risposto alla straordinaria ondata migratoria al confine sud-occidentale cercando di dissuadere le persone dall'attraversare illegalmente, appoggiandosi maggiormente al Messico per accogliere i migranti espulsi dai funzionari di frontiera americani e per ospitare temporaneamente quelli che intendono chiedere la possibilità di entrare legalmente negli Stati Uniti o asilo politico.

Scontro tra due eliccotteri Usa, muoiono 9 soldati

Nove soldati sono rimasti uccisi dopo che due elicotteri dell'esercito degli Stati Uniti si sono scontrati durante una missione di addestramento nei pressi di una base lungo il confine tra Kentucky e Tennessee, mercoledì sera. I due elicotteri d'assalto HH-60 Black Hawk si sono schiantati l'uno contro l'altro intorno alle 22.00, durante una missione di addestramento di routine nella contea di Trigg. Un elicottero Black Hawk può trasportare una squadra di fanteria di 11 persone, mentre il modello HH-60 può essere utilizzato per assalti aerei, evacuazioni mediche e altri scopi. Le autorità hanno spiegato che gli investigatori esamineranno una serie di questioni, tra cui l'eventuale presenza di problemi di equipaggiamento nei voli precedenti e l'altezza e la velocità di volo degli elicotteri.

Crolla il coperchio di un pozzo in un tempio in India, muoiono 35 persone

Almeno 35 persone sono rimaste uccise giovedì, dopo essere precipitate in un pozzo quando il suo coperchio è crollato all'interno di un tempio affollato nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh. I soccorritori hanno estratto decine di altre persone che erano rimaste intrappolate e ferite nella struttura. Il pozzo collega a una fonte d'acqua pubblica, che si trova sotto il pavimento del tempio Shri Bileshwar Mahadev Jhulelal, nella città di Indore. L'acqua è stata pompata fuori per aiutare il processo di salvataggio. Il tempio, come molti altri in tutta l'India, era pieno di devoti che celebravano la festa indù del Ram Navami, il compleanno di Lord Ram.

Negata la libertà condizionata all'ex corridore Pistorius

All'ex atleta sudafricano Oscar Pistorius è stata negata la libertà condizionata dalla prigione in cui è rinchiuso per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuta 10 anni fa. Pistorius ha ucciso Steenkamp, modella e laureata in legge, sparando quattro volte attraverso la porta del bagno della sua casa di massima nel febbraio 2013. La decisione della commissione per la libertà vigilata è stata presa nel corso di un'udienza presso l'istituto penitenziario alla periferia della capitale Pretoria, dove il 36enne è detenuto. La motivazione della scelta è stata che Pistorius non ha completato il periodo minimo di detenzione richiesto per essere rilasciato, la domanda verrà presa nuovamente in considerazione tra un anno. I genitori di Steenkamp, June e Barry, si erano opposti a un rilascio anticipato, affermando di non credere che l'ex atleta avesse detto la verità sull'accaduto e che non avesse mostrato rimorso.

Il Burkina Faso interrompe le trasmissioni di France 24 dopo un'intervista ad Al-Qaeda

Il governo militare del Burkina Faso ha sospeso le trasmissioni di France 24 dopo che l'emittente televisiva aveva mandato in onda un'intervista al capo dell'ala nordafricana di al-Qaeda. "France 24 non solo agisce come portavoce di questi terroristi, ma peggio ancora, fornisce uno spazio per la legittimazione di azioni terroristiche e discorsi di odio", ha dichiarato lunedì il ministro della comunicazione del Paese, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il canale ha dichiarato che la mossa si basa su "accuse infondate". "Il canale non gli ha mai dato la parola direttamente", ha dichiarato France 24, aggiungendo di aver scelto di riportare solo ciò che l'intervistato ha detto attraverso una conversazione in studio con uno dei suoi giornalisti. Le relazioni tra Parigi e Ouagadougou si sono fortemente deteriorate da quando i militari del Burkina Faso hanno preso il potere con un colpo di Stato in ottobre. Nel dicembre 2022, Ouagadougou ha sospeso le trasmissioni di Radio France International, un'emittente radiofonica finanziata anche dal governo francese, per ciò che ha definito false notizie e per aver dato voce a gruppi armati.

Nati in India quattro cuccioli di ghepardo 70 anni dopo la loro estinzione nel Paese

L'India ha annunciato la nascita di quattro cuccioli di uno degli otto ghepardi trasferiti dalla Namibia, 70 anni dopo la loro estinzione nel Paese sud-asiatico. Il ministro dell'Ambiente indiano Bhupender Yadav ha twittato una foto e un video dei cuccioli mercoledì, definendolo un "evento epocale". Otto ghepardi della Namibia sono arrivati in India lo scorso anno nell'ambito di un ambizioso progetto di reintroduzione dei grandi felini maculati, l'animale terrestre più veloce del mondo. Il mese scorso, altri 12 ghepardi sono stati portati in India dal Sudafrica. L'annuncio dei nuovi cuccioli arriva pochi giorni dopo che uno degli otto ghepardi namibiani è morto al Kuno National Park, un santuario della fauna selvatica a 320 km a sud di Nuova Delhi, a causa di un'insufficienza renale. Un tempo l'India ospitava il ghepardo asiatico, ma nel 1952 è stato dichiarato estinto, a causa principalmente della perdita di habitat e della caccia a questi animali ricercati per il loro caratteristico manto maculato.

Guerriglieri uccidono 9 soldati in Colombia, colpo ai negoziati di pace

Un attacco del gruppo ribelle colombiano noto come Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) avrebbe ucciso nove soldati governativi, infliggendo un duro colpo agli sforzi del governo per negoziare una tregua con i gruppi armati e contenere la violenza nel Paese. L'attacco, uno dei più letali degli ultimi mesi, è avvenuto mercoledì nello Stato rurale di Norte de Santander, vicino al confine con il Venezuela. Il fatto è avvenuto più di due settimane dopo che il governo e l'Eln avevano tenuto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco a Città del Messico. Il Presidente Gustavo Petro ha promesso di perseguire una "pace totale" e di allontanarsi dall'approccio militarizzato dei suoi predecessori. Quando si è insediato, ha spinto per i negoziati per porre fine ai combattimenti tra il governo colombiano e i gruppi armati attivi in Colombia da decenni.

Bolsonaro torna in Brasile dopo 3 mesi di esilio auto imposto

L'ex presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro è tornato in Brasile, dove è stato accolto da centinaia di sostenitori all'aeroporto della capitale Brasilia per dargli il benvenuto dopo tre mesi di esilio auto imposto. La segreteria di sicurezza del Distretto Federale ha mobilitato centinaia di agenti di polizia e la Spianata dei Ministeri è stata chiusa per evitare assembramenti di suoi sostenitori. L'8 gennaio, i supporter di Bolsonaro presero d'assalto gli edifici di Brasilia, sede dei tre rami del governo, nel tentativo di rovesciare violentemente le elezioni. Bolsonaro, che non h amai ufficialmente riconosciuto la sconfitta, è partito per gli Stati Uniti due giorni prima di consegnare la fascia presidenziale a Lula il primo gennaio, dichiarando di aver bisogno di riposo. Ma i critici sostengono che stesse evitando le più di una dozzina di indagini legali che potrebbe dover affrontare in Brasile. Le indagini giudiziarie si sono concentrate sul suo presunto ruolo nell'incoraggiare i sostenitori a prendere d'assalto gli edifici governativi durante gli scontri dell'8 gennaio. L'ex leader è anche oggetto di un'indagine di polizia che sta esplorando le accuse secondo cui membri del personale della sua amministrazione avrebbero tentato di portare nel Paese milioni di dollari in gioielli senza dichiararli, dopo un viaggio in Arabia Saudita nel 2021.

Arrestato importante attivista afghano per l'educazione delle ragazze

Matiullah Wesa, un importante attivista afghano per l'istruzione femminile, è stato arrestato a Kabul. Wesa, originario della provincia meridionale di Kandahar, si è battuto per anni a favore dell'istruzione femminile, in particolare nelle aree rurali, anche durante il mandato del precedente governo sostenuto dall'Occidente, quando ha affermato che molte ragazze che vivevano nelle campagne non erano raggiunte dai servizi educativi. La sua organizzazione, Pen Path, ha tenuto incontri con gli anziani delle tribù, ha incoraggiato le comunità e le autorità ad aprire scuole e ha distribuito libri e biblioteche mobili. Secondo notizie locali, le forze di sicurezza talebane lo avrebbero arrestato dopo il suo ritorno da un viaggio in Europa. Il governo dei talebani ha impedito alle ragazze di andare a scuola oltre la sesta classe e alle donne di frequentare le università, sostenendo che ci sono problemi, tra cui l'abbigliamento femminile musulmano.