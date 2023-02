10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Il regista iraniano dissidente Mohammad Rasoulof rilasciato dal carcere

L'Iran ha rilasciato il pluripremiato regista Mohammad Rasoulof più di sei mesi dopo il suo arresto per aver criticato il governo. Rasoulof, il cui film del 2020 There Is No Evil ha vinto il primo premio al festival internazionale del cinema di Berlino, è uno dei numerosi artisti, atleti e altre celebrità di spicco arrestati negli ultimi mesi. È stato imprigionato lo scorso luglio per aver criticato la repressione del governo sulle proteste nella città sudoccidentale di Abadan per il crollo di un edificio. Due mesi dopo, sono scoppiate proteste a livello nazionale dopo che una donna di 22 anni, Mahsa Amini, è morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale del Paese per non aver indossato bene il velo.

Muore in Uk uno dei bambini che furono salvati nella grotta in Thailandia

Duangpetch Promthep, uno dei 12 ragazzi della squadra di calcio Wild Boars salvati da una grotta thailandese allagata nel 2018, è morto nel Regno Unito. Duangpetch, che si era trasferito nel Paese per frequentare l'accademia di calcio di un college, è morto martedì, ha dichiarato la Fondazione Zico, che aveva sostenuto la sua borsa di studio all'estero. Il giovane, conosciuto come Dom, è stato trovato nel suo dormitorio da un insegnante domenica ed è stato portato in ambulanza in ospedale, ma non ha risposto alle cure e alla fine è morto. La causa del decesso non è stata confermata, ma la polizia del Leicestershire ha dichiarato che non è sospetta.

Negli Usa arrestate altre quattro persone per l'assassinio del presidente haitiano

Le autorità statunitensi hanno arrestato altre quattro persone coinvolte nell'assassinio del presidente haitiano Jovenel Moïse, tra cui il proprietario di una società di sicurezza dell'area di Miami che avrebbe assunto ex soldati colombiani per la missione. Antonio "Tony" Intriago, proprietario della Ctu Security, è accusato di cospirazione per l'uccisione o il rapimento di una persona al di fuori degli Stati Uniti, insieme al rappresentante della società Arcangel Pretel Ortiz. L'inprenditore statunitense Walter Veintemilla è accusato di aver finanziato l'operazione. Un quarto sospettato, Frederick Joseph Bergmann Jr, è accusato di contrabbando di merci. Una squadra di ex soldati colombiani assunti dal Ctu è tra i sospettati di aver compiuto l'assassinio del 2021. Sebbene il Ctu sia accusato di aver organizzato la missione, i motivi e le menti finali dell'attacco rimangono poco chiari.

In Nicaragua 94 oppositori del presidente Ortega privati della cittadinanza

Il governo di Daniel Ortega ha intensificato la repressione politica in Nicaragua, privando della cittadinanza 94 nicaraguensi, tra cui alcuni dei più celebri scrittori e giornalisti del Paese centroamericano. La decisione è stata annunciata mercoledì da un giudice della nazione e ha scatenato una nuova condanna del governo guidato dagli ex guerriglieri del Fronte sandinista di liberazione nazionale, che dal giugno del 2021 sta conducendo un'offensiva contro i suoi rivali. La scorsa settimana 222 prigionieri politici, tra cui alcuni dei principali attivisti dell'opposizione, sono stati espulsi e mandati negli Stati Uniti. Il governo ha definito i deportati, a cui è stata tolta anche la cittadinanza, "traditori della patria". Tra le persone private della cittadinanza mercoledì c'erano il romanziere di fama internazionale Sergio Ramírez, la poetessa e scrittrice Gioconda Belli, il giornalista investigativo Carlos Fernando Chamorro, il vescovo ausiliare della capitale del Nicaragua, Managua, Silvio Báez, e Wilfredo Miranda, un reporter pluripremiato che scrive per il quotidiano spagnolo El País e per il Guardian.

Un tribunale del Sudan condanna tre uomini all'amputazione delle mani per furto

Tre uomini sudanesi sono stati condannati all'amputazione delle mani per furto, la prima volta in quasi un decennio che una simile punizione viene comminata dai tribunali del Paese. I tre ventenni sono stati condannati per aver rubato bombole di gas a Omdurman, la città più popolosa della nazione. Il verdetto è stato emesso due settimane fa, ma è stato appena reso noto, in un caso che preoccupa ulteriormente molti che temono che lo Stato stia scivolando di nuovo nell'estremismo, 15 mesi dopo il colpo di Stato militare che ha destabilizzato il Paese e arrestato la sua transizione verso la democrazia. Nell'agosto del 2021, il Sudan ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite per la cessazione della tortura e di altre pene crudeli, inumane o degradanti, che avrebbe dovuto portare alla riformulazione di molte leggi del codice penale per allinearle alle norme internazionali sui diritti umani. Il Sudan è governato da leggi islamiche dal settembre 1983.

In Tunisia arrestati diversi oppositori del presidente Saied

La polizia tunisina ha arrestato due importanti oppositori del presidente Kais Saied e il capo di una stazione radio che ha trasmesso critiche allo stesso. Le detenzioni si inseriscono in un'ondata di repressione di politici e altri critici del governo. La polizia lunedì ha fatto irruzione nella casa di Noureddine Bhiri, un alto funzionario del principale partito di opposizione Ennahdha e un importante critico di Saied. Bhiri è stato trattenuto per due mesi l'anno scorso, con l'accusa di aver aiutato combattenti armati a recarsi in Siria durante l'offensiva dell'Isis, accuse da lui negate. Le autorità hanno fatto irruzione anche nella casa del responsabile della radio Mosaique FM, Noureddine Boutar, arrestandolo dopo aver perquisito la sua abitazione. Anche l'attivista politico e avvocato Lazhar Akremi è stato arrestato. Da sabato, la polizia ha arrestato numerose personalità che si sono opposte a Saied o hanno cercato di mobilitare proteste contro di lui.

Muoiono almeno 39 migranti in un incidente in autobus a Panama

Decine di migranti sono morti in un incidente di autobus nella nazione centroamericana di Panama, dove un autobus che trasportava più di 60 migranti è precipitato da una scogliera. Almeno 39 migranti sono stati uccisi e circa 20 feriti nell'incidente di mercoledì. Il gruppo avrebbe attraversato la pericolosa regione del Darien Gap tra Colombia e Panama. Stremati dalle scarse opportunità economiche, dai disastri naturali e dalle condizioni di pericolo nei loro Paesi d'origine, i migranti si imbarcano in pericolosi viaggi per raggiungere Paesi dove credono di poter trovare sicurezza o una vita migliore. Il governo panamense di solito trasferisce i migranti che hanno attraversato il Darien Gap in un campo vicino al confine con la Costa Rica, dall'altra parte di Panama. I migranti pagano i biglietti dell'autobus e di solito ci sono due autisti e il personale del Servizio Nazionale di Immigrazione.

I ribelli della Papua occidentale rapiscono un pilota neozelandese

I combattenti indipendentisti della provincia indonesiana di Papua hanno diffuso le prime foto e video di un uomo che dicono essere il pilota neozelandese preso in ostaggio la settimana scorsa. L'Esercito di Liberazione della Papua Occidentale ha catturato Phillip Mehrtens dopo aver fatto atterrare il suo piccolo aereo commerciale nella remota regione montuosa di Nduga la scorsa settimana. Una ribellione armata di basso livello è in corso nella provincia da quando l'Indonesia ha preso il controllo della regione, ricca di risorse, dopo un controverso referendum sostenuto dalle Nazioni Unite nel 1969. Papua occupa la metà occidentale dell'isola di Papua Nuova Guinea e la maggioranza dei papuani è cristiana e di etnia melanesiana, con pochi legami culturali con il resto dell'Indonesia, prevalentemente musulmana. Il conflitto si è intensificato notevolmente dal 2018, quando più di due dozzine di persone che lavoravano a un progetto stradale a Nduga sono state uccise dai ribelli. Le accuse di razzismo nei confronti degli indigeni papuani da parte di altri indonesiani hanno scatenato enormi proteste nel 2019 che hanno portato all'evacuazione di migliaia di persone.

Nuova stretta sull'immigrazione in Australia, decine di persone tornano in detenzione

Decine di persone rilasciate durante il periodo natalizio sono nuovamente in stato di detenzione per immigrazione irregolare in Australia dopo l'approvazione di una legislazione speciale da parte del governo Anthony Albanese. Circa 100 persone erano state rilasciate a causa di una sentenza della Corte federale che aveva stabilito che le sentenze aggregate non contano ai fini delle disposizioni sulla cancellazione automatica del visto previste dalla Legge sull'immigrazione. Invece di ricorrere in appello, il governo ha approvato una legge che ripristina la sua interpretazione della legge. La legge sulle sentenze aggregate è stata approvata da entrambe le camere lunedì, nonostante le proteste dei gruppi di rifugiati e richiedenti asilo.

Accordo in Etiopia tra la Chiesa ortodossa e la fazione ribelle che aveva scatenato violenze

La Chiesa ortodossa etiope ha dichiarato nella tarda serata di mercoledì di aver raggiunto un accordo con un sinodo separatista della regione di Oromia, in seguito agli scontri e alle violenze che hanno causato decine di morti e la parziale censura di internet nel Paese. Le proteste sono scoppiate quando il mese scorso tre funzionari della Chiesa si sono dichiarati arcivescovi e hanno istituito un proprio organo di governo indipendente. Almeno 30 persone sono state uccise negli scontri iniziati lo scorso 4 febbraio. Come parte dell'accordo di mercoledì, siglato alla presenza del primo ministro Abiy Ahmed, la Chiesa ortodossa ha reintegrato i tre chierici, in precedenza esplulsi, e ha accettato di stanziare fondi e risorse per le chiese di tutta l'Oromia. Ha inoltre riconosciuto la necessità di formare un maggior numero di sacerdoti della locale lingua afaan oromo e ha accettato di ordinare un maggior numero di persone di etnia oromo tra il clero di alto livello.