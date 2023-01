10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina

Scontro tra autobus in Senegal, muoiono 40 persone

Almeno 40 persone sono state uccise e circa 80 sono rimaste ferite all'inizio di domenica quando due autobus si sono scontrati in Senegal. Le prime prove delle indagini hanno suggerito che uno pneumatico di uno degli autobus è scoppiato, causando la collisione con l'altro. Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha annunciato su Twitter un periodo di lutto nazionale di tre giorni e si è detto "profondamente addolorato per il tragico incidente" che si è verificato. Ha inoltre dichiarato che un consiglio che coinvolge diversi ministeri si occuperà della sicurezza stradale e della sicurezza dei trasporti pubblici.

Scontri in Perù in sostegno dell'ex presidente, uccisi 17 manifestanti

Almeno 17 persone sono state uccise in scontri con la polizia nel sud del Perù, il giorno più letale finora per le proteste che chiedevano elezioni anticipate e il rilascio dell'ex presidente Pedro Castillo. Gli scontri sono avvenuti a Juliaca e hanno provocato 68 feriti. Tra i morti ci sono almeno due adolescenti e alcuni corpi presentano ferite da proiettile. In tutto è salito a 44 il numero dei morti dall'inizio delle proteste. Il Perù, la quinta nazione più popolosa dell'America Latina, è stato teatro di violente manifestazioni dall'inizio di dicembre, quando il presidente di sinistra Castillo, che aveva promesso di affrontare le annose questioni di povertà e disuguaglianza, ha tentato di sciogliere il Congresso e di governare per decreto. La mossa è stata ampiamente condannata come incostituzionale e Castillo è stato arrestato e sostituito dalla sua vice, Dina Boluarte.

Fine della nuova epidemia di Ebola in Uganda

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato mercoledì la fine dell'ultima epidemia di Ebola in Uganda, chiudendo il capitolo di un'epidemia mortale durata quasi quattro mesi e che ha ucciso decine di persone. L'epidemia si era diffusa in nove distretti, tra cui la capitale Kampala, sollevando il timore che potesse diffondersi in tutta la regione dell'Africa orientale. Si è trattato della peggiore epidemia di Ebola in Uganda in oltre due decenni e della seconda più letale nella storia del Paese, con 142 casi confermati e 55 morti, oltre ad altri 22 decessi legati all'epidemia, secondo l'Oms. Sette delle persone morte erano operatori sanitari. Il W.H.O. considera conclusa un'epidemia quando non vengono segnalati casi confermati o probabili per 42 giorni, il doppio del periodo di incubazione delle infezioni da Ebola.

La Corea del Sud vuole la bomba atomica

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato che se la minaccia nucleare della Corea del Nord dovesse crescere, la Corea del Sud prenderebbe in considerazione la costruzione di armi nucleari proprie o chiederebbe agli Stati Uniti di dislocare le sue nella penisola coreana. I commenti di Yoon hanno segnato la prima volta, da quando gli Usa hanno ritirato tutte le loro armi nucleari dal Sud nel 1991, che un presidente sudcoreano ha parlato ufficialmente di armare il Paese con armi atomiche. La Corea del Sud è firmataria del Trattato di non proliferazione e nel 1991 ha inoltre firmato una dichiarazione congiunta con la Pyongyang in cui entrambe le nazioni si impegnavano a non "testare, fabbricare, produrre, ricevere, possedere, immagazzinare, dispiegare o utilizzare armi nucleari". Ma la Corea del Nord ha rinnegato l'accordo conducendo sei test nucleari dal 2006. Anni di negoziati non sono riusciti a rimuovere una sola testata nucleare nel Nord.

Storico risarcimento per le vittime di un attentato terroristico in Sri Lanka

Giovedì la Corte suprema dello Sri Lanka ha ordinato all'ex presidente del Paese e a diversi suoi alti funzionari di pagare centinaia di migliaia di dollari di risarcimento alle famiglie delle vittime degli attacchi terroristici della domenica di Pasqua del 2019. Il tribunale ha affermato che Maithripala Sirisena, presidente della nazione dal 2015 al 2019, e i suoi alti funzionari della sicurezza non sono riusciti a prevenire la carneficina nonostante i rapporti dettagliati dell'intelligence suggerissero che tali attacchi erano imminenti. Una serie di attacchi suicidi coordinati da parte di attentatori ispirati allo Stato Islamico avevano distrutto diverse chiese e hotel nella capitale Colombo e nei dintorni, uccidendo più di 200 persone. Gli attacchi hanno mandato in frantumi un decennio di relativa pace nello Sri Lanka, che stava cercando di emergere da una lunga guerra civile.

Il Myanmar incarcera 112 Rohingya che hanno cercato di lasciare il Paese

Il Myanmar ha incarcerato 112 persone, tra cui 12 minorenni, appartenenti alla minoranza Rohingya dopo che erano stati sorpresi a tentare di lasciare la nazione. Il tribunale di Bogale, nella regione meridionale dell'Ayeyarwady, ha condannato il gruppo il 6 gennaio, come riferito però solo martedì dalle autorità. Il gruppo era stato arrestato a dicembre dopo essere stato scoperto su una barca a motore "senza alcun documento ufficiale", si legge nella sentenza. Dei 12 minorenni, cinque avevano meno di 13 anni e sono stati condannati a due anni, mentre i più grandi a tre anni e saranno portati in una "scuola di formazione giovanile". Gli adulti sono stati tutti incarcerati per cinque anni. Ai Rohingya, per lo più musulmani, sono negati la cittadinanza e altri diritti di base nel Myanmar a maggioranza buddista, che sostiene che si tratti di "migranti illegali" provenienti dall'Asia meridionale.

Il siriano che visse per 7 mesi in un aeroporto diventa cittadino canadese

Il rifugiato siriano Hassan Al Kontar, divenuto famoso anni fa per aver trascorso sette mesi in un aeroporto della Malesia, è diventato cittadino canadese. Oggi 41enne, Al Kontar ha attirato l'attenzione del mondo nel 2018, quando ha iniziato a raccontare sui social media il suo calvario in aeroporto. Fuggito dalla guerra in Siria si era ritrovato nello scalo si Kuala Lumpur senza documenti legali per l'immigrazione, senza poter partire o recarsi in un altro Paese. I suoi post hanno attirato la solidarietà di tutto il mondo. Le cose hanno preso una brutta piega quando le autorità malesi lo hanno arrestato nell'ottobre 2018 dichiarando che avrebbero cercato di deportarlo in Siria. I post di Al Kontar sui social media avevano attirato l'attenzione di alcuni volontari canadesi, che hanno presentato una domanda di asilo per suo conto. A quel punto il Paese lo ha autorizzato a chiedere asilo e lo ha fatto liberare concedendogli di recarsi nella nazione che ora è diventata a tutti gli effetti la sua.

Gli Emirati Arabi scelgono il capo dell'azienda petrolifera per i colloqui sul clima Cop 28

Gli Emirati Arabi Uniti hanno nominato un tecnocrate veterano, che guida la compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi, per presiedere i prossimi negoziati sul clima delle Nazioni Unite a Dubai, la Cop 28. Le autorità emiratine hanno nominato giovedì Sultan al-Jaber, un confidente del presidente Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, che ricopre il ruolo di amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Co. L'annuncio ha suscitato aspre critiche da parte degli attivisti ambientali in quanto l'azienda di Al-Jaber pompa circa 4 milioni di barili di greggio al giorno e spera di espandersi fino a 5 milioni al giorno, generando una quantità maggiore di anidride carbonica, che è una fonte di calore, che i negoziati annuali delle Nazioni Unite sul clima mirano a limitare.

I ribelli del Tigray iniziano a consegnare le armi all'esercito etiope

I ribelli del Tigrai hanno iniziato a consegnare le armi pesanti, parte fondamentale di un accordo firmato più di due mesi fa per porre fine a un conflitto mortale nel nord dell'Etiopia. La smobilitazione è considerata un elemento centrale del cessate il fuoco concordato il 2 novembre, insieme al ripristino dei servizi, alla ripresa degli aiuti umanitari e al ritiro delle truppe eritree, che hanno combattuto a fianco dell'esercito etiope ma non hanno partecipato alla tregua. I combattimenti nella nazione sono scoppiati nel novembre 2020 quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha schierato l'esercito per arrestare i leader tigrini che da mesi sfidavano la sua autorità e che egli accusava di aver attaccato le basi militari federali. Il conflitto ha creato condizioni di carestia per centinaia di migliaia di abitanti del Tigray, ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati nel nord dell'Etiopia.

La capo dell'Associazione medica turca condannata con l'accusa di terrorismo

Un tribunale ha condannato la presidente dell'Associazione medica turca per aver diffuso "propaganda di un'organizzazione terroristica" al termine di un processo che i gruppi per i diritti umani hanno denunciato come un tentativo di mettere a tacere i critici del governo. Il tribunale di Istanbul ha condannato mercoledì Sebnem Korur Fincanci a quasi tre anni di carcere, ma ha anche ordinato il suo rilascio dalla detenzione preventiva in attesa del ricorso in appello. Fincanci, 63 anni, era stata arrestata a ottobre con l'accusa di aver fatto propaganda per conto del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), che è bandito nel Paese e considerato un'organizzazione terroristica. L'arresto ha fatto seguito a un'intervista rilasciata ai media in cui la donna ha chiesto un'indagine indipendente sulle accuse di uso di armi chimiche da parte dell'esercito turco contro i combattenti curdi nel nord dell'Iraq. Il Pkk ha affermato che 17 dei suoi combattenti sono morti l'anno scorso in attacchi turchi con armi chimiche nelle montagne dell'Iraq settentrionale.