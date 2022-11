Perché gli occhi del mondo sono puntati sulla diga di Kakhovka

Almeno sette ponti della regione di Kherson, quattro dei quali attraversano il fiume Dnipro, sono stati distrutti nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dalle immagini satellitari di Maxar Technologies rilanciate dalla Cnn. La ritirata russa prosegue.

Ma gli occhi del mondo in queste ore sono puntati su un'infratruttura specifica. Bombe infatti esplodono anche a Nova Kakhovka, dove si trova la diga della centrale elettrica al centro nelle ultime settimane di scambi di accuse di attacchi tra Mosca e Kiev. La Russia ha ripetutamente accusato l'Ucraina di aver attaccato la diga, con il comandante militare russo in Ucraina, Sergei Surovikin, che a ottobre ha affermato che Kiev stava preparando un "imponente attacco missilistico". I funzionari ucraini hanno sempre seccamente respinto tali affermazioni.

Se la Russia dovesse far saltare la diga ucraina di Kakhovka significherebbe "dichiarare guerra al mondo intero" ha detto nei giorni scorsi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'inondazione della zona a valle della diga permetterebbe ai russi di coprire la loro ritirata da Kherson, ma priverebbe anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia di una buona parte delle forniture idriche necessarie per l'impianto.

Non è tutto. Il crollo della diga potrebbe innescare una crisi umanitaria in una vasta area dell'Ucraina meridionale. Perché la diga di Kakhovka è così importante? Costruita in epoca sovietica, nel 1956, Kakhovka è la più a sud delle sei centrali idroelettriche costruite lungo il fiume Dnipro durante il periodo dell'Urss. Più a valle di Kakhovka c'è un canale di acque profonde che si estende fino al Mar Nero. Con un'altezza di circa 30 metri e una larghezza di oltre 3,2 chilometri, la diga immagazzina all'incirca la stessa quantità d'acqua del Great Salt Lake nello stato americano dello Utah, tanto per dare un'idea.

La diga è uno dei soli tre passaggi sul Dnipro nell'intera regione di Kherson, ed è stata una linea di rifornimento fondamentale per le forze russe che combattevano sulla riva destra del fiume dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina a febbraio. A ottobre il think tank Institute for the Study of War aveva ipotizzato che Mosca avrebbe potuto decidere di colpire la diga di Kakhovka per coprire il suo ritiro e "impedire alle forze ucraine di inseguire le forze russe più in profondità nella regione di Kherson occupata".

Alcuni funzionari di Kiev hanno intensificato nei giorni scorsi gli avvertimenti su una potenziale operazione "sotto falsa bandiera" russa per distruggere la diga. Secondo l'intelligence ucraina, la Russia ha minato la diga per la prima volta ad aprile e in autunno ha aggiunto più esplosivi alle paratoie e alle strutture di supporto. La distruzione della diga e della sua centrale idroelettrica, che fornisce elettricità a decine di migliaia di ucraini, sarebbe in linea con gli sforzi della Russia per eliminare le infrastrutture energetiche critiche dell'Ucraina nelle ultime settimane. E alcuni analisti suggeriscono inoltre che potrebbe essere vista a Mosca come una mossa che rafforzerebbe a medio termine le sue posizioni nell'Ucraina meridionale. Ma secondo molti altri esperti, il crollo della diga non darebbe alla Russia alcun vantaggio militare significativo e anzi, metterebbe a rischio l'approvvigionamento idrico delle aree ancora controllate dalla Russia.