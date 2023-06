Ucraina, esplode diga della centrale di Kakhovskaya: "Rischio inondazioni"

In Ucraina le forze di occupazione russe hanno fatto saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, a monte del Dnepr, nell'area di Khershon. La valle sarebbe a rischio di gravi inondazioni. Novaya Kakhovka e i villaggi costieri si stanno già allagando. Il presidente Zelensky ha deciso di tenere una riunione di emergenza del consiglio di sicurezza e difesa nazionale in relazione all'esplosione della diga.

Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione statale regionale di Kherson, ha preannunciato l'evacuazione dei residenti della riva destra del Dnepr. Non è possibile evacuare la popolazione della riva sinistra che è occupata.

Sui social ucraini è stato pubblicato un vademecum per la sicurezza: "Unità della polizia nazionale e del servizio di emergenza statale della regione di Kherson sono state allertate per allertare ed evacuare la popolazione civile da potenziali zone di inondazione sulla riva destra del fiume Dnipro, vale a dire: i villaggi di Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka , Ivanivka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove e in parte la città di Kherson - Korabel Island".

Nel post si aggiunge: "Il livello dell'acqua sta salendo e tutti coloro che si trovano nella zona di pericolo devono: spegnere tutti gli elettrodomestici, prendere i documenti e le cose essenziali, prendersi cura dei propri cari e degli animali domestici, seguire le indicazioni dei soccorritori e dei vigili urbani".

Secondo quanto riportano altri media, il sindaco di Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, ha confermato i danni causati dagli attacchi notturni alla centrale idroelettrica. Secondo Leontiev, non è ancora necessario evacuare gli abitanti della città che, comunque, si sta preparando al peggio.

L'ultima volta che le dighe sul Dnepr furono fatte saltare in aria fu per ordine di Adolf Hitler nel 1943, durante l'offensiva delle truppe sovietiche.

? Consequences of blowing up the Kakhovskaya HPP.



In one of the settlements of the Kherson region, the water level is above the trees.



TRUHA?? Khersonhttps://t.co/2RwJRfkwvR pic.twitter.com/L41uuPzrRe