Regno Unito nel caos: la premier Truss si dimette

La premier britannica Liz Truss, da settimane al centro di polemiche, ha annunciato in una conferenza stampa a Downing Street le proprie dimissioni dopo appena 45 giorni di mandato. Il Regno Unito piomba nel caos. Liz Truss ha reso noto che le elezioni per scegliere il suo successore alla guida del partito Conservatore, e quindi del governo britannico, si terranno entro la prossima settimana, come ha concordato con il Presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady che ha incontrato questa mattina. Truss ha anche precisato che "rimarrà Premier fino a che non sarà scelto un successore".

La leader dei Tory ha spiegato di essere arrivata al potere "in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Famiglie e aziende erano preoccupate di come pagare le bollette". "Sono stata eletta con il mandato di cambiare" ma "data la situazione non posso farlo", ha proseguito, annunciando le dimissioni. Il suo programma economico di tagli alle tasse ai ricchi ha provocato onde d'urto attraverso i mercati abbattendo il valore della sterlina e ha diviso il suo partito conservatore.

Chi è Liz Truss

Nei giorni scorsi Liz Truss si è scusata pubblicamente per gli "errori" commessi nelle prime settimane di mandato con i suoi interventi a favore della fascia più ricca della popolazione. Aveva detto di essersi spinta "troppo in là e troppo in fretta" con il suo piano. "Penso che sia segno di onestà per un politico dire: sì, ho fatto un errore", ha detto. "Volevo agire... per aiutare le persone con le loro bollette energetiche, per affrontare il problema delle tasse elevate, ma siamo andati troppo lontano e troppo in fretta. Lo riconosco", ha detto.

Il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, nel giro di cinque minuti e mezzo parlando alla stampa aveva eliminato 32 miliardi di sterline di tagli fiscali della Truss nel tentativo di ripristinare la stabilità finanziaria, impegnandosi in non meno di sei inversioni a U.

