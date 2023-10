Un dipendente dell'ambasciata d'Israele è stato accoltellato in Cina

Un dipendente dell'ambasciata israeliana a Pechino, in Cina, è stato aggredito ed è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Un video mostra che il funzionario è stato pugnalato da un uomo armato di coltello in una strada della capitale cinese. Il ministero israeliano annuncia che "un dipendente israeliano dell'ambasciata israeliana a Pechino è stato aggredito oggi", venerdì 13 ottobre, aggiungendo che l'attacco non ha avuto luogo nella sede dell'ambasciata. Un video che circola sui social media sembra mostrare che l'uomo sarebbe stato colpito più volte con un coltello, mentre la zona dell'aggressione non sarebbe vicina all'ambasciata che si trova in un quartiere diplomatico a nordest di Pechino, vicino alle rappresentanze di Usa, Francia e Giappone. In base a quanto verificato sul posto dall'ANSA, non sono state adottate misure particolari per rafforzare la sicurezza, mentre l'ambasciata è sembrata funzionare normalmente.

Non è chiaro per ora il motivo dell'attacco né l'identità dell'aggressore, che ha colpito nel giorno in cui Hamas ha chiamato alla rivolta degli arabi ovunque nel mondo e in Cisgiordania. L'aggressione, però, segue anche le critiche che Israele ha mosso alla Cina per non aver ancora preso una posizione sull'incursione mortale e senza precedenti del gruppo militante Hamas nel sud di Israele sabato scorso.

L'attacco arriva dopo una nota del ministero degli Esteri israeliano, dopo la telefonata che c'è stata ieri 12 ottobre tra l'ambasciatore Rafi Harpaz e l'inviato cinese per il Medio Oriente, Zhai Jun. Nella conversazione, il diplomatico ha espresso "profonda delusione" per i commenti della Cina dopo l'incursione di Hamas.

Non c'è stata "nessuna condanna chiara e inequivocabile del terribile massacro commesso dall'organizzazione terroristica Hamas contro civili innocenti e del rapimento di dozzine di loro a Gaza", si legge nella nota israeliana. "Gli annunci cinesi non contengono alcun elemento del diritto di Israele a difendere se stesso e i suoi cittadini, un diritto fondamentale di qualsiasi paese sovrano che sia stato attaccato in un modo senza precedenti e con una crudeltà che non trova posto nella società umana".

Una precedente dichiarazione cinese sulla conversazione telefonica affermava che Pechino condanna le azioni che danneggiano civili innocenti ed è "profondamente preoccupata per l’escalation delle tensioni e della violenza e per le vittime civili causate dal conflitto". Durante lo scambio, Zhai ha dichiarato che "la Cina non è mossa da interessi egoistici riguardo la questione palestinese ed è sempre stata dalla parte della pace, dell’equità e della giustizia". Il funzionario cinese ha poi affermato la necessità di "promuovere i colloqui di pace, creando le condizioni per il conseguimento del cessate il fuoco". Interrogato sulla dichiarazione israeliana, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha ribadito che la Cina si oppone ad atti che danneggiano i cittadini e violano il diritto internazionale.

L'ambasciatore statunitense in Cina Nicholas Burns si è detto "scioccato" dall'aggressione, offrendo il suo "pieno sostegno" all'ambasciata e alla comunità israeliana in Cina. "Siamo scioccati dall'attacco di oggi a un diplomatico israeliano a Pechino", afferma Burns in un post sulla piattaforma di social media X, ex Twitter, aggiungendo di aver parlato con l'ambasciatore di Israele in Cina Irit Ben-Abba.