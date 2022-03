Il discorso di Putin davanti allo stadio strapieno e il giallo delle parole tagliate

Bagno di folla per Vladimir Putin nel giorno dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. Accolto da uno stadio festante e pieno di bandiere, il capo del Cremlino ha ribadito la sua volontà di proseguire l'offensiva in Ucraina. "Abbiamo fatto risorgere questi territori" della Crimea e "sappiamo esattamente cosa fare adesso, come, a spese di chi e attueremo tutti i nostri piani". ."Sono gli abitanti della Crimea che hanno fatto la scelta giusta" ha aggiunto, riferendosi probabilmente al referendum del 2014 che sancì l'annessione (de facto, ma non riconosciuta a livello internazionale) della Crimea alla Russia. "Hanno messo un ostacolo al nazionalismo e al nazismo che continua ad esserci nel Donbass, con operazioni punitive di quella popolazione. Sono stati vittime di attacchi aerei ed è questo che noi chiamiamo genocidio" ha osservato ancora Putin che ovviamente ha usato . "Evitarlo è l'obiettivo della nostra operazione militare" in Ucraina.

Nel suo intervento allo stadio Luzhniki di Mosca, strapieno e gremito di bandiere, ha citato anche la Bibbia: "Non c'è amore più grande di dare la propria vita per i propri amici". "I nostri soldati sono eroici - ha detto -, non sono mai stati così uniti". Il presidente russo è stato accolto dall'ovazione della folla. Decine di migliaia le persone che si sono riversate allo stadio intonando cori e sventolando bandiere russe. Secondo l'agenzia Agi ci sarebbero però testimonianze di impiegati pubblici che sarebbero stati caricati sugli autobus e costretti a partecipare alla cerimonia.

Nel corso della celebrazione c'è stato anche un piccolo giallo. A un certo punto, Putin è infatti scomparso dalla scena e le sue parole sono state tagliate. "Per pura coincidenza, l'inizio dell'operazione speciale è stato il giorno del compleanno di ...". Ma a quel punto l'immagine è stata interrotta. Secondo un corrispondente del Financial Times, il presidente russo avrebbe fatto il nome di Fyodor Ushakov, il leggendario ammiraglio dell'era zarista che ora è il santo patrono della flotta di bombardieri nucleari strategici russi. Un messaggio velato all'Occidente? Secondo l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, che cita il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, l'interruzione è stata causata da un banale "guasto tecnico al server".