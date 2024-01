Il dissidente russo Navalny è costretto ad ascoltare in carcere canzoni pro-Putin

La vita in carcere per Alexey Navalny è sempre più dura. Dopo essere sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento e poi condannato a restare in prigione finché non avrà 74 anni per corruzione ed estremismo - condanne ritenute pretestuose e strumentali per far fuori il principale oppositore di Vladimir Putin -, Navalny è costretto ad ascoltare l'inno russo e canzoni di un popolare cantante nazionalista filo-putiniano.

Il critico del Cremlino, che si trova da alcune settimane in cella a Yamal, in una remota regione artica russa a 40 chilometri a nord del circolo polare, e sottoposto a un regime carcerario durissimo, ha raccontato di una serrata e logorante quotidiana routine musicale: alle 5 del mattino, Navalny e gli altri detenuti sono obbligati ad ascoltare "Io sono russo" del popolare cantante Shaman, 32 anni, al secolo Yaroslav Dronov, autore di testi ultrapatriottici che esaltano la guerra: un filone canoro sfruttato in questi ultimi tempi da Putin che punta a una nuova facile rielezione al Cremlino in marzo. Lo scorso novembre Shaman fece parlare di sé anche per aver premuto dal vivo, durante un concerto, un pulsante rosso a simulare l'ordine di lancio dei missili nucleari.

"Il cantante Shaman è diventato famoso quando io ero già in carcere, quindi non avrei potuto né vederlo né ascoltare la sua musica. Ma sapevo che era diventato il più importante cantante di Putin e che la sua canzone più famosa è 'Io sono un russo'. Ovviamente ero curioso di ascoltarla, ma dove potevo ascoltarla?

Poi mi hanno portato a Yamal. E qui alle 5 in punto di mattina sentiamo il comando "alzatevi!", seguito dall'inno nazionale russo, dopo il quale viene suonata la seconda canzone più importante del Paese: 'Io sono russo' di Shaman", scrive su X Navalny.