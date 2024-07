Spuntano i distributori automatici di proiettili

Armi sempre più "facili" negli Stati Uniti. Alabama, Oklahoma e Texas hanno introdotto distributori automatici di proiettili nei negozi di alimentari per rendere le munizioni più accessibili. Presto sarà la volta del Colorado. American Rounds produce questi chioschi, che funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Come dei bancomat.

Come funziona

Come funzionano, in concreto? Le macchinette sono state introdotte, per ora, in una serie di catene in comunità piccole, da Pell City, Alabama, 14.600 abitanti, a Noble, Oklahoma, meno di ottomila abitanti. Hanno le dimensioni dei classici distributori di bevande.

Gli utenti selezionano le munizioni desiderate su uno schermo touchscreen, scansionano il loro documento di identità, pagano (carta o contanti) e si portano a casa i proiettili acquistati. Le macchine, dotate di IA, scansione delle carte e riconoscimento facciale, verificano età e identità dell'acquirente. American Rounds pianifica di espandere questi chioschi in altri Stati dove la caccia è popolare. Ha in programma di espandersi in altri stati, avendo già ricevuto offerte da negozi in California, Florida e Hawaii.

L'azienda sostiene che la tecnologia di verifica dell'età fa sì che le transazioni siano sicure quanto, o più, delle vendite online, che potrebbero non richiedere all'acquirente di presentare una prova certa dell'età, o nei negozi al dettaglio, dove c'è il rischio di furti.

Armi facilissime

Secondo gli ultimi dati a disposizione del prestigioso Pew Research Center, più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. Se si cambia il parametro d'analisi, balza agli occhi una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi. Ci sono circa 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

In vista delle presidenziali di novembre, mesi fa c'era la sensazione che il tema armi potesse davvero essere centrale in campagna elettorale. Joe Biden chiede apertamente il divieto di vendita di armi d'assalto e di introdurre più controlli sui precedenti di chi acquista pistole e fucili. Fumo negli occhi per i repubblicani e per la potente lobby delle armi. Poi la scena se la sono presa i dubbi sull'età di Biden e le sue gaffe a raffica. E di armi, in campagna elettorale, finora si è parlato molto poco.

A oggi, 13 luglio, nel solo 2024 sono morte per colpi d'arma da fuoco 9.071 persone negli Usa, suicidi inclusi: 127 erano bambini sotto gli 11 anni. I dati sono sempre aggiornati sul Gun Violence Archive. Avere un'arma carica in alcune località da oggi è ancora più facile.