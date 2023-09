Distrutto il quartier generale della flotta russa del Mar Nero. "Kiev oltre la linea Surovikin"

Un attacco missilistico ha colpito il quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. Nelle immagini che circolano sui media si vede il quartier generale della flotta russa in fiamme. Altre immagini mostrano come anche la zona portuale è stata scossa da numerosi esplosioni. I danni sarebbero ingenti. Il governatore Mikhail Razvozhaev sta valutando la possibilità di eventuali vittime.

Truppe di Kiev oltre la linea Surovikin

La notizia arriva mentre l'avanguardia dell'offensiva di Kiev avrebbe sfondato le linee di difesa russe nei territori occupati in Ucraina. Le immagini geolocalizzate mostrano per la prima volta truppe ucraine oltre una sezione della principale linea difensiva russa sul fronte meridionale del Paese, la cosiddetta linea Surovikin.

I veicoli corazzati di Kiev sono stati filmati oltre la prima rete di trincee, fossati anticarro e campi minati russi. Le forze ucraine erano già penetrate nelle posizioni difensive con assalti di fanteria su piccola scala per eliminare le trincee russe in direzione del villaggio di Verbove, nella regione di Zaporizhzhia. Oggi veicoli Stryker, Marder e Mrap delle Forze armate ucraine sono avanzati verso la periferia occidentale del villaggio di Verbove. La colonna era seguita da veicoli per lo sminamento e da veicoli corazzati M113 per il trasporto delle truppe, di fabbricazione americana.

L'avanzata significa che le forze ucraine stanno operando con attrezzature pesanti attraverso le difese messe in atto dall'ex comandante dell'invasione russa, il generale Sergey Surovikin. "La capacità di portare i veicoli corazzati verso e attraverso le più formidabili difese russe erette per fermarli e di farli operare vicino alle posizioni difensive russe è un importante segno di progresso nella controffensiva ucraina", ha commentato da parte sua l'Istituto per lo studio della guerra. Ulteriori filmati geolocalizzati pubblicati il 20 e 21 settembre, prosegue il centro studi statunitense, indicano che le forze ucraine sono avanzate anche a ovest e a sud-ovest di Verbove.