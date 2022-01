Djokovic, la decisione dei giudici: "Dovrà lasciare l'Australia"

La Corte Federale ha deciso all'unanimità per la cancellazione del visto di Novak Djokovic, il che significa che sarà espulso e non potrà partecipare agli Australian Open. La decisione della Corte Federale, che ha cancellato il visto di Novak Djokovic, è stata unanime e Djokovic è stato condannato a pagare le spese legali del governo. Ora rischia un bando di tre anni dall'Australia.

Gli avvocati di Djokovic hanno chiesto tempo per riflettere sulla decisione e la corte tornerà tra circa mezz'ora, ma il suo team legale non ha indicato che avrebbero intrapreso ulteriori azioni per fermare la sua espulsione.

Australian Open, l'italiano Caruso in tabellone al posto di Djokovic

Sarà il 29enne siciliano di Avola Salvatore Caruso a prendere il posto di Novak Djokovic nel tabellone principale degli Australian open al via domani. Lo ha annunciato l'Atp subito dopo il verdetto del tribunale.

L'azzurro è infatti stato sorteggiato come terzo lucky loser e quindi, per l'assenza del balcanico, è entrato nel tabellone principale da ripescato. L'attuale numero 150 del ranking ATP ha perso il turno decisivo delle qualificazioni contro il giapponese Taro Daniel, ma ora è rientrato in corsa. Con Caruso saranno 10 gli italiani nel tabellone principale del primo torneo dello slam 2022.

++ notizia in aggiornamento ++

Che cosa succede a Novak Djokovic

ll tennista serbo è attualmente il miglior giocatore di tennis al mondo ma viene da una anno difficile: nel 2021 ha vinto sì l’Australian Open, il Roland Garros e il torneo di Wimbledon ma alle olimpiadi di Tokio è stato eliminato da Zverev in semifinale e agli Us Open ha perso in finale contro Daniil Medvedev: niente Grande Slam e un gesto di frustrazione quanto mai raro per il campione di Belgrado che ha disintegrato una racchetta sul cemento dell'Arthur Ashe. Era domenica 12 settembre. Finita l'estate inizia la preparazione per la nuova stagione e per quello che è il suo torneo più amato: i campi di cemento e greenset di Melbourne Park.

C'è un problema però: l'Australia reduce da uno dei suoi più lunghi lockdown per contrastare l'epidemia di coronavirus ha imposto rigide misure anti Covid richiedendo che tutti gli stranieri che fanno ingresso nel paese siano vaccinati contro il Sars-Cov-2. Altrimenti niente visto per lavorare nel paese. E anche il torneo di tennis - come si legge tra le regole dell'Australian Open - richiede che gli atleti siano vaccinati contro il covid, oppure presentino un certificato medico che dia loro diritto ad una esenzione. E proprio qui nasce il caso Djokovic.

Djokovic non è vaccinato contro il Covid-19 come ammesso dallo stesso tennista all'agente di frontiera che lo ha "accolto" lo scorso 5 gennaio all'aeroporto internazionale di Melbourne. Il permesso speciale accordato dagli organizzatori a Djokovic viene additato come uno scandalo, le stesse autorità federali australiane sembrano prese in contropiede dalla decisione dello Stato di Victoria in cui si svolgerà il torneo e che avevano accordato l'esenzione. Secondo quanto si è appreso il motivo che avrebbe spinto la commissione medica incaricata di esaminare la richiesta di esenzione presentata da Djokovic sarebbe una presunta positività al coronavirus riscontrata al tennista serbo a dicembre. La rivelazione arriva dagli avvocati di Djokovic mentre il tennista viene ristretto in stato di fermo al suo arrivo all'aeroporto di Melbourne il 5 gennaio. Nole trascorre 5 giorni in isolamento al Park Hotel di Melbourne, una struttura utilizzata dalle autorità australiane per alloggiare i migranti non in regola con il permesso di soggiorno o in attesa che venga loro riconosciuto lo status di rifugiati. Non di certo un hotel a 5 stelle, ma con carenze strutturali e un menù che sarebbe risultato più volte indigesto per il tennista numero uno al mondo. Poi un tribunale lunedì 10 gennaio ha accolto un ricorso del tennista.

Ma gli errori non sono finiti. Djokovic ha dichiarato il falso entrando in Australia.

Nel comunicato pubblicato oggi Djokovic ha anche spiegato di aver omesso nella sua richiesta di visto per entrare in Australia di aver effettuato viaggi nei 14 giorni precedenti al suo arrivo nel paese. Secondo quanto scritto da diversi giornali, sarebbe stato però a Marbella, in Spagna, per allenarsi. Djokovic ha dato la colpa al suo staff per la mancata segnalazione nel modulo di richiesta del visto: "Un errore umano". Ma il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, decide di cancellare nuovamente il visto del tennista. Così si arriva al nuovo ricorso del tennista serbo e alla decisione di oggi: Djokovic dovrà pagare pure tutte le spese legali sostenute dal governo Australiano.