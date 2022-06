Chi è Dmitry Medvedev, l'ex presidente russo che vuole eliminare gli occidentali

Dmitry Medvedev usa parole pesanti, com'è nella sua natura, contro gli occidentali. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa ieri, nel suo canale Telegram, ha scritto che la ragione della sua durezza nei confronti degli occidentali è "che li odio, sono dei bastardi degenerati, vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire". Ieri mattina, sempre con un post su Telegram, Medvedev si era scagliato contro la Commissione europea per l'adozione del sesto pacchetto di sanzioni, "sicuramente per fare a pezzi l'economia russa". Sull'embargo petrolifero graduale, l'ex presidente russo ha commentato che "non c'è modo di abbandonare immediatamente il nostro petrolio".

La virata anti-occidentale contraddice i presupposti di una relazione stretta tra Usa e Russia durante la presidenza del democratico Barack Obama. Quando Medvedev è stato presidente russo dal 2008 al 2012 - sedendo per qualche anno sulla poltrona che poi sarebbe stata nuovamente occupata da Vladimir Putin, che all’epoca non avrebbe potuto essere rieletto se non saltando un turno - ha siglato un'intesa con l'ex presidente Usa per dare il via a una nuova relazione bilaterale. L'intento era quanto meno nobile: superare la mentalità da Guerra Fredda e tracciare una cooperazione tra Washington e Mosca.

Ma le cose per Medvedev sono cambiate da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. L'attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo è stato tra i più accesi sostenitori di Putin, intervenendo in più occasioni sempre in chiave anti-occidentale e sempre all’attacco di chi metteva in dubbio, anche all’interno del suo paese, l’”Operazione militare speciale” lanciata in Ucraina.

Le minacce di Medvedev scuotono la politica italiana, che unanime condanna il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Dal ministro degli Esteri italiano Di Maio che etichetta com "gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev" al Segretario della Lega Matteo Salvini, che porta ancora con sè il peso delle polemiche per il presunto viaggio a Mosca per segnare una via diplomatica che possa porre fine al conflitto in Ucraina. "L'obiettivo è arrivare alla pace, citando Macron, senza umiliare nessuno, ma con le dichiarazioni di oggi di Medvedev è chiaro che non ci siamo, parole come queste sono le ultime che servono", ha detto Salvini.