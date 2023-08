Il documentario che racconta l'attacco militare a Taiwan

"Se scoppiasse la guerra e le condizioni fossero troppo difficili per rimuovere in sicurezza le mine navali, useremo i nostri stessi corpi per creare un percorso sicuro per le nostre forze di sbarco", afferma Zuo Feng, un sommozzatore dell'unità dragamine della Marina dell'Esercito di Liberazione Popolare (Epl) cinese, in una frase che condensa patriottismo e sacrificio. Sullo sfondo, uno scenario di guerra, quella fortemente temuta e che vedrebbe un attacco militare della Cina su Taiwan.

È l'ennesimo forte segnale che la leadership cinese indirizza a chi è fuori dalla Grande Muraglia, ma anche a coloro che sono all'interno. E lo fa attraverso un documentario, di otto episodi, dal titolo evocativo: "Inseguire i sogni". La serie è stata trasmessa lo scorso 2 agosto dall'emittente statale CCTV, per celebrare il 96esimo compleanno dell'Esercito cinese e mostrare la prontezza del personale militare a combattere "in qualsiasi momento".

Uno degli episodi della serie trasmessa sulla tv cinese

Aerei, navi, missili e mine. Non solo. Nazionalismo, revisionismo storico e propaganda. È tutto condensato in questo documentario dove le truppe cinesi si mostrano pronte ad affrontare uno scenario che è probabile, ma non impossibile: l'invasione dell'isola contesa. Taiwan tornerà alla Cina, pur ricorrendo alla forza militare, è stato il monito lanciato in più occasioni dal presidente cinese Xi Jinping.

Il documentario presenta le storie personali di dozzine di soldati dell'esercito cinese, contornate da filmati di esercitazioni e addestramento militare, specialmente intorno a Taiwan, per rafforzare l'idea che "l'obiettivo centenario dell'EPL deve essere realizzato". Ovvero, aver concluso il processo di modernizzazione delle forze armate entro il 2027, l'anno del centenario.

Entro quella data, il leader cinese vorrebbe avere una potenza mondiale in grado di combattere su diversi fronti e sostenere anche il confronto militare con una superpotenza, quale sono gli Stati Uniti. Ed è un timore di diversi analisti e funzionari: l'ex capo del comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, Philip Davidson, ha affermato che è probabile che il Epl avanzi su Taiwan entro il 2027. Tuttavia, al momento non ci sono elementi che danno per certa un'azione militare cinese su Taiwan o altrove per quella data. Ma di certo Xi non vuole farsi trovare impreparato.