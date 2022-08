Muore a 4 anni travolto da un'auto: tornava dal funerale del fratello

Un dramma nel dramma, avvenuto nel quartiere del Queen's, a New York, negli Stati Uniti: un bambino di soli 4 anni, Domantea McDonald, è morto dopo essere stato travolto da un'auto in corsa, mentre tornava a casa dopo il funerale del fratello maggiore. La tragedia è avvenuta nei pressi della casa dello zio, il bimbo si è allontanato dalla mamma ed è corso verso la strada: proprio in quel momento stava transitando una vettura, che non ha fatto in tempo a frenare e ad evitare l'impatto.

Dopo essere stato travolto dall'auto il piccolo ha provato a rialzarsi e a chiamare la madre, prima di perdere conoscenza. Attimi terribili, rivelati ai media statunitensi dal padre del bambino: "Aveva gli occhi spalancati. Stava cercando di alzarsi. Lo abbiamo tenuto lì per tutto il tempo fino a quando non sono arrivati i soccorsi". Poco dopo Domantea è svenuto, rendendo vana la corsa in ospedale.

Prima dell'incidente la famiglia McDonald era stata al funerale dell'altro figlio, Tysheem, ucciso due settimane prima in una sparatoria tra clan avvenuta per le strade di New York. Secondo quanto spiegato dai medici del Long Island Jewish Medical Center, la morte del bambino di quattro anni è avvenuta a causa di un grave trauma cranico e diverse lesioni interne.