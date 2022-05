Donald Trump vuole armare gli insegnanti

A pochi giorni di distanza dalla strage in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove sono morti 19 bambini e due insegnanti per mano di un 18enne armato di pistola e fucile, ha preso il via la convention a Houston - a quattro ore e mezza di auto da Uvalde - della National Rifle Association, il gruppo statutunitense che difende il diritto alle armi.

Oltre 50.000 persone si sono riunite per celebrare il diritto al possesso delle armi, tutelato dal Secondo emendamento della Costituzione, e assistere all’intervento dell’ex presidente Usa Donald Trump. L’ex inquilino della Casa Bianca, in riferimento alla strage di Uvalde, ha affermato che l'unico modo per fermare “un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola'', alludendo alla possibilità di armare gli insegnanti per poter proteggere gli studenti.

Trump verso la Casa Bianca

Il suggerimento del tycoon, che accarezza le simpatie dei repubblicani, è arrivato durante un vero e proprio comizio in vista della sua corsa presidenziale per il 2024, anche se Trump dovrà comunque passare per le primarie dei repubblicani. "Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole", ha attaccato il tycoon criticando Joe Biden e annunciando: "Quando sarò presidente per la seconda volta combatterò il male".

Citando il suo successore, Trump ha detto che "quando Joe Biden ha incolpato la lobby delle armi, stava parlando di americani come voi. Questa retorica è altamente divisiva e pericolosa e, soprattutto, è sbagliata e non ha spazio nella nostra politica", ha chiosato dal palco.

Rifiutandosi di collegare l'origine della strage dalla facilità con cui l'assassino è riuscito a reperire il fucile utilizzato, l'ex presidente americano ha criticato "l'ormai familiare parata di politici cinici che cercano di sfruttare le lacrime delle famiglie singhiozzanti per aumentare il proprio potere e togliere i nostri diritti costituzionali" e lo "sforzo grottesco da parte di alcuni nella nostra società di usare la sofferenza di altri per far avanzare la propria agenda politica".

L’appoggio dell’ex presidente Usa alla NRA, la più potente lobby delle armi, è nota da tempo. Secondo il sito OpenSecrets, l'NRA ha speso più di 30 milioni di dollari per conto di Trump per sostenere la sua candidatura presidenziale del 2016.

Tuttavia, la proposta di Trump non riceve un ampio consenso tra gli insegnanti. La gran parte dei docenti americani è contraria all'idea di essere armati in classe. L'ipotesi di armare maestri e professori, ventilata a più riprese dei repubblicani, non è ritenuta una risposta adeguata alle sparatorie in quanto è solo una distrazione rispetto ai problemi reali di sicurezza. Un sondaggio del 2019 condotto su 2.900 insegnanti negli Stati Uniti dalla California State University ha rivelato che il 95,3 per cento dei professori ritiene che non dovrebbero essere armati in classe.

Prima dello show del tycoon, che ha preso il controllo totale del palco trasformandolo nella sua piattaforma personale, era intervenuto l'ad della Nra, Wayne LaPierre, che aveva ricordato le vittime della Robb Elementary. Dopo aver osservato un minuto di silenzio, LaPierre ha presentato un lungo elogio al Secondo Emendamento, che deve essere difeso a tutti i costi.