Donald Trump è in stato di arresto: cosa succede adesso

Donald Trump si è consegnato alle autorità del tribunale di Lower Manhattan, a New York, dove sarà messo in stato di fermo. L'ex presidente Usa ha ascoltato il giudice Juan Merchan leggere i 35 capi d’imputazione, dopo l’incriminazione di giovedì scorso 30 aprile per un presunto pagamento illegale all’attrice di film porno Stormy Daniels. Il gran giurì del tribunale di Manhattan, un organismo presente nell’ordinamento americano che è formato da ventitré cittadini sorteggiati, aveva votato per incriminare Trump, dando il via al procedimento penale.

Trump sarà subito rilasciato, ma si tratta di un evento storico: è la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti si trova ad affrontare accuse penali. Prima dell'inizio dell'udienza, Trump si è rivolto ai suoi sostenitori sul social network Truth, lo spazio digitale creato dal tycoon quando era stato colpito dal ban di Twitter e Facebook dopo l'assalto di Capitol Hill il 6 gennaio 2021. "Mi sto dirigendo verso Lower Manhattan, al tribunale. Sembra così surreale - Wow, mi arresteranno. Non riesco a credere che questo stia accadendo in America. MAGA!", ha scritto Trump in quella che è la sua ennesima critica ai democratici e al sistema giudiziario statunitense. Prima del suo ingresso nell'aula newyorkese, Trump aveva infatti chiesto di spostare nella vicina Staten Island il processo che lo vede coinvolto, per evitare il tribunale di Manhattan, una "sede molto di parte, con alcune aree che hanno votato 1% repubblicano", aveva scritto sul suo social Truth nella mattinata statunitense. Per Trump Staten Island, cioè l'unico quartiere della Grande Mela che ha votato per lui nel 2016 e nel 2020, "sarebbe un luogo molto imparziale e sicuro per il processo".

Prima dell'inizio dell'udienza, il popolo dell'ex presidente ha iniziato a crescere in una New York blindata per la paura di un nuovo 6 gennaio. Davanti al tribunale sono molti i manifestanti e sostenitori del tycoon. Sono avvolti nei colori bianco, rosso e blu della bandiera americana, sono di tutte le età e arrivano da diversi stati americani per sostenere il loro "idolo", rivendicare la loro libertà di espressione e di protestare contro un sistema che si è accanito ingiustamente contro l'ex presidente.

"Se la prendono con un innocente, che non a caso è l'ex presidente", grida alla folla la deputata repubblicana trumpiana di ferro Marjorie Taylor Greene a Collect Pond Park, la piazza di fronte alla procura di Manhattan dove sono state autorizzate le proteste. Greene parla al popolo di Trump per alcuni minuti, poi si allontana. Poco prima a manifestare il suo appoggio all'ex presidente era stato George Santos, il deputato conservatore di New York salito alle cronache per aver truccato il suo curriculum. Le decine di manifestanti pro-Trump si mescolano all'ingente presenza di media e curiosi rendendo inizialmente non facile identificarli.

Prima dell'inizio dell'udienza è stato consentito l'ingresso in aula di cinque fotografi, a cui è permesso di scattare alcune foto. Infatti il giudice non ha permesso a giornalisti e telecamere di essere presenti in tribunale. Si temono disordini da parte dei sostenitori, nonché manifestazioni violente dopo la formalizzazione dello stato di fermo.

Trump inside the courtroom. pic.twitter.com/wy3pV7WaDx — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 4, 2023

Lo stato di fermo di Trump: cosa significa?

Ma in cosa consiste lo stato di fermo? Negli Stati Uniti, quando una persona viene incriminata per reati non violenti, viene messa in stato di fermo. In questo caso, l'accuso viene condotto in tribunale per ascoltare i capi d’accusa, gli vengono prese le impronte digitali e fatte le foto segnaletiche, e poi viene rilasciato in attesa del processo. Trump, prima del processo, ha chiesto espressamente che gli fosse scattata la foto segnaletica al tribunale di Manhattan, stando quanto riferito da fonti del suo entourage alla Cnn. Il tycoon potrebbe voler sfruttare a suo favore l'immagine utilizzandola addirittura, secondo alcuni, per i manifesti elettorali della campagna 2024.

Perché Trump è stato incriminato

Il caso che vede coinvolto Donald Trump riguarda il pagamento di 130 mila dollari in nero, avvenuto nel 2016, in piena campagna presidenziale, per comprare il silenzio della porno star Stormy Daniels, all'anagrafe Stephany Gregory Clifford, che aveva minacciato di rivelare di aver fatto sesso nel 2006 con il tycoon, in occasione di un torneo di golf per vip, quando lui aveva 60 anni e lei 27: Trump le promise che l’avrebbe fatta partecipare al suo reality show The Apprentice. Il tycoon ha però sempre negato ogni incontro.

La donna aveva contattato, con il suo agente, nell'ottobre 2016, il direttore di un magazine, Enquirer, offrendogli la storia in cambio di soldi. Ma Trump si era mosso in anticipo per evitare che casi analoghi minassero la sua corsa alla Casa Bianca. Così scese in campo l'avvocato di Trump, Michael Cohen, che anticipò di tasca propria 130 mila dollari per evitare che la storia trapelasse e divenisse di dominio pubblico. Trump poi vinse le elezioni e, una volta entrato alla Casa Bianca, versò i soldi sul conto dell'avvocato. Il tycoon ha sempre respinto le accuse e sostenuto che si trattasse del pagamento di un onorario e non per il caso della donna.

Infatti Cohen avrebbe pagato i 130mila dollari di tasca propria, e poi la Trump Organization, l’azienda principale di Trump, avrebbe rimborsato la somma data alla pornostar registrandola come compenso per una consulenza legala inventata. Per l'ordinamento americano sarebbe un crimine minore. Ma il procuratore Alvin Bragg ha voluto di portare avanti un’incriminazione penale. La procura infatti sostiene che Trump abbia violato la legge che regola i finanziamenti alla campagna elettorale e quei 130mila dollari versati a Daniels siano stati utilizzati per evitare ripercussioni negative durante la corsa presidenziale.