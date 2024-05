"Avrei bombardato Mosca e Pechino": la rivelazione sul (presunto) piano di Trump

A cinque mesi dalle elezioni presidenziali in Usa l’ex presidente Donald Trump avrebbe fatto una rivelazione che sta facendo tremare il mondo intero. Durante un incontro con i sostenitori della sua campagna elettorale il tycoon avrebbe affermato che da capo della Casa Bianca avrebbe bombardato Mosca e Pechino. A riportare l'indiscrezione il Washington Post, sostenendo che Trump avrebbe chiaramente detto che se la Russia avesse invaso l'Ucraina e la Cina avesse occupato Taiwan sotto la sua presidenza avrebbe dato ordine di bombardare Mosca e Pechino. Una mossa per conquistare altri elettori? Difficile rispondere, anche perché Trump è già in vantaggio su Joe Biden. Ma andiamo per ordine.

Il piano di Trump sulla Russia

Da capo della Casa Bianca Trump avrebbe bombardato Mosca. Un'affermazione forte che non fa altro che alimentare le tensioni geopolitiche, visto che il tycoon nonostante le grane giudiziarie risulta in testa nei sondaggi per le presidenziali Usa di novembre. Secondo un modello di previsione pubblicato da Decision Desk HQ e The Hil, un'istantanea che potrà cambiare da qui all'election day, l'ex presidente avrebbe il 58 per cento di possibilità di conquistare di nuovo la Casa Bianca. Dati per vincenti anche i repubblicani, sia alla Camera che al Senato. Le possibilità che i repubblicani conquistino la maggioranza al Senato sono del 79 per cento e del 64 per cento alla Camera.

Nel frattempo dopo l’ok dei Paesi Baltici e della Polonia all'uso delle loro armi da parte di Kiev sul suolo russo sembra che anche gli Stati Uniti stiano valutando questa strada. Il presidente Joe Biden, scrive il quotidiano statunitense, sta prendendo in considerazione una revoca dei limiti all'uso da parte dell'Ucraina delle armi "a corto raggio". Il tutto mentre Mosca minaccia ripercussioni pesanti per l'Occidente. Divisa la Nato: Stoltenberg e Macron sembrano essere favorevoli mentre Italia e Germania frenano per paura di un'escalation.