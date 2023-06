Donald Trump si congratula con Kim Jong-un per l'ingresso nel board esecutivo dell'Oms

"Congratulazioni a Kim Jong Un!", scrive l'ex presidente Usa Donald Trump a leader nordcoreano, per complimentarsi per l'elezione nel board esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) della Corea del Nord. Il regime nordcoreano, che affama il proprio popolo mentre spende miliardi per minacciare il mondo con armi nucleari, è stato premiato con l'elezione a un ruolo di primo piano nell'Oms. Al raduno annuale degli Stati membri dell'OMS, terminato il 30 maggio, la Corea del Nord di Kim Jong Un ha vinto un seggio nel comitato esecutivo dell'OMS, insieme ad altri nove paesi.

Il messaggio dell'ex inquilino della Casa Bianca, affidato alla sua piattaforma Truth, ha attirato una valanga di critiche. I suoi rivali repubblicani, molti dei quali intenzionati a correre alle prossime presidenziali del 2024, hanno attaccato Trump. Nikky Haley, l'ex governatrice del South Carolina, osserva come "non ci si congratula con un delinquente che ha minacciato l'America e i nostri alleati". Il suo più temuto rivale alla corsa alla Casa Bianca, il governatore della Florida Ron DeSantis si dice "sorpreso" per il messaggio di congratulazioni al leader nordcoreano. "Kim Jong Un è un dittatore omicida", ha affermato.

Anche l'ex vicepresidente Mike Pence (carica ricoperta quando proprio Trump sedeva nello studio ovale della Casa Bianca), la cui candidatura è attesa per la prossima settimana, ha criticato il suo ex boss: "Nessuno dovrebbe lodare il dittatore della Corea del Nord o il leader della Russia che ha lanciato l'aggressione dell'Ucraina - mette in evidenza Pence -. Questo è il momento in cui dovremmo dire chiaramente che siamo per la libertà e per coloro che difendono la libertà".

Trump, anche quando è stato sostituito dall'attuale presidente Joe Biden, ha mantenuto un rapporto con Kim Jong Un. I due leader sono stati protagonisti di due storici vertici, uno a Singapore nel 2018, e l'altro nella zona demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud l'anno successivo, nel tentativo di avvicinare Pyongyang e Washington. "Come sappiamo, aveva una fissazione per questa relazione", ha detto lo scorso febbraio alla CNN la giornalista del New York Times Maggie Haberman, in base a una rivelazione è contenuta nel suo prossimo libro su Trump, "The Confidence Man".