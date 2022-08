L'Fbi perquisisce la tenuta di Trump in Florida

Ad annunciarlo è stato "the Donald" in persona, anche se lui in casa non c'era. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha emesso un comunicato annunciato che la sua tenuta in Florida, Mar-A-Lago, è "attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un grosso gruppo di agenti dell'Fbi". Parlando di "tempi oscuri per la nostra Nazione", Trump aggiunge "Niente di simile è mai successo prima a un presidente degli Stati Uniti". L'azione dell'FBI dovrebbe essere in riferimento all'inchiesta in corso sugli eventi del 6 gennaio 2021, e alla possibilità - di cui discute una Commissione parlamentare - che Trump fosse al corrente dell'assalto progettato da suoi seguaci ai palazzi del Parlamento sul Campidoglio a Washington, o che addirittura li abbia incoraggiati nella speranza di impedire l'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden. La questione è anche all'esame del Dipartimento della Giustizia che indaga sui possibili sforzi di Trump per ribaltare il risultato elettorale che vide Biden vincere.

Trump nel comunicato parla della "riduzione ad arma del sistema giudiziario" e di un "attacco dei radicali democratici di sinistra che vogliono disperatamente impedirmi di correre per la presidenza nel 2024". "Un assalto del genere poteva aver luogo solo in un paese del Terzo Mondo" aggiunge, parlando di "persecuzione politica del presidente Donald J. Trump in corso da anni".

Nel mirino 15 casse di documenti

Secondo fonti riferite da vari media statunitensi, la perquisizione dell'FBI nella tenuta di Donald Trump in Florida è avvenuta dietro mandato, e riguarda, twitta Maggie Haberman del New York Times, 15 casse di materiale che l'ex presidente trasportò l'anno scorso a Mar-A-Lago. Per il Washington Post, l'Fbi indaga alla ricerca di numerose pagine di quelli che erano documenti classificati e che Trump portò dalla Casa Bianca nella sua tenuta in Florida. Dietro richiesta di restituire le 15 casse di materiale, l'ex presidente aveva temporeggiato per molti mesi e lo aveva infine fatto solo dietro minaccia di un'azione di forza per recuperarle.

Mai gli agenti federali avevano fatto irruzione nella residenza di un ex presidente, ma il resort del tycoon non è mai stato un luogo come un altro: è qui che il presidente si era ritirato dopo aver lasciato la Casa Bianca, nel gennaio 2021, ed è qui che aveva fatto trasportare un treno di scatole e scatoloni contenenti documenti che dovevano essere consegnati alla Library di Stato, gli Archivi americani che conservano tutti gli atti e documenti della Casa Bianca.

Trump nel comunicato ha alzato i toni, dicendo che Mar-A-Lago è "attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un grosso gruppo di agenti dell'Fbi", accusandoli anche di aver "aperto una cassaforte". Parlando di "tempi oscuri per la nostra Nazione", Trump aggiunge "Niente di simile è mai successo prima a un presidente degli Stati Uniti". Si tratta di una clamorosa evoluzione delle varie indagini in corso sull'ex presidente, in particolare in relazione agli eventi del 6 gennaio 2021. La questione è anche all'esame del Dipartimento della Giustizia che indaga sui possibili sforzi di Trump per ribaltare il risultato elettorale che vide Biden vincere, anche tramite l'invio di finti Grandi Elettori per la certificazione del Collegio Elettorale.



Trump, scrive il New York Times, secondo varie fonti aveva l'abitudine di stracciare documenti ufficiali che avrebbero dovuto finire negli archivi governativi. Il tycoon nel comunicato parla della "riduzione ad arma del sistema giudiziario" e di un "attacco dei radicali democratici di sinistra che vogliono disperatamente impedirmi di correre per la presidenza nel 2024". "Un assalto del genere poteva aver luogo solo in un paese del Terzo Mondo" aggiunge, parlando di "persecuzione politica del presidente Donald J. Trump in corso da anni". "Hanno perfino aperto la mia cassaforte! Che differenza c'è fra questo e il Watergate?".

L'assalto al Congresso degli Stati Uniti

L'assalto al Congresso degli Stati Uniti non sarebbe stato affatto spontaneo, ma addirittura un "tentato colpo di Stato" di Donald Trump e l'effetto diretto della volontà dell'ex presidente di ribaltare le elezioni del 2020. E' quanto ha sostenuto a giugno la commissione 6 gennaio che ha indagato sull'attacco a Capitol Hill. Durante un'udienza show, dopo mesi di pausa dei lavori, è stato mostrato materiale video inedito sull'assalto al Congresso e sull'aggressione ai poliziotti. Sono stati diffusi, inoltre, i momenti salienti delle oltre mille deposizioni raccolte durante l'inchiesta, il cui montaggio è stato affidato a un esperto produttore televisivo, tra cui testimonianze, anche sorprendenti, dell'ex cerchia ristretta di Trump.