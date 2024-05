L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, candidato alle presidenziali Usa di novembre, è stato giudicato colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione che gli venivano contestati nell’ambito del caso Stormy Daniels. Rischia fino a 4 anni di carcere per ogni capo di imputazione ma ha già fatto sapere che farà appello.

Questo è solo uno dei tanti casi giudiziari in cui è coinvolto il tycoon, il primo che potrebbe chiudersi entro le presidenziali. Di questa intricata vicenda sappiamo quasi tutto, ma chi è Stormy Daniels l’ex pornostar che ha messo nei guai Donald Trump?

Chi è Stormy Daniels

Stormy Daniels è solo il nome d’arte dell’ex pornostar che ha messo nei guai l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Ha dichiarato di aver ricevuto nel 2016, un mese prima delle elezioni, 130 mila dollari da Michael Cohen (allora avvocato di Trump) per non rivelare di aver avuto una relazione sessuale con il tycoon, da poco sposato con Melania.

Stephanie A. Gregory Clifford, nata a Baton Rouge la capitale della Lousiana il 17 marzo 1979, per il cognome ha preso spunto da una famosa marca di whisky. È un'ex attrice porno ma ha lavorato anche come registra, sceneggiatrice e produttrice di film per adulti. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Ma prima della fama ha trascorso un’adolescenza turbolenta.

La vita privata

Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando aveva solo 4 anni, è andata a vivere con la madre. La sua è stata un’infanzia difficile, fatta di abusi e difficoltà economiche. Nella sua biografia pubblicata nel 2018 racconta che a volte in casa rimanevano senza corrente perché non riuscivano a pagare le bollette. Ha lavorato come centralinista in un maneggio poi a 17 anni il debutto come spogliarellista in un night club. Viene subito notata per la sua bellezza, inizia così la sua scalata verso il successo che l’ha portata a recitare in oltre 300 film hard. Poi negli anni diventa anche regista, sceneggiatrice e produttrice di film per adulti. Nel 2014 è stata inserita nella AVN Hall of Fame, lista stilata e sponsorizzata da AVN, rivista dedicata all’intrattenimento per adulti.

Travagliata invece la sua vita sentimentale. Si è sposata quattro volte. La prima nel 2003 con l’attore Pat Myne. La seconda con Michael Mosny e la terza con l’attore Brendon Miller, con il quale nel 2011 ha avuto una bambina. Nel 2022 si è unita in matrimonio con l’attore a luci rosse Barrett Blade.

L’incontro con Donald Trump

L’incontro con il futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invece, avviene nel 2006 quando il tycoon era da poco sposato con Melania Trump e sempre da poco era diventato padre di Barron. I due si sarebbero conosciuti durante una gara di golf a Lake Tahoe. Trump dopo un invito a cena avrebbe invitato Stormy nella sua suite di hotel. Lo scandalo scoppia nel 2016, alla vigilia delle presidenziali, ma viene messo tutto a tacere grazie a quei 130mila dollari offerti dal legale di Trump. Poi nel 2018 le accuse e il documentario "Stormy" in cui l’attrice racconta e svela la sua verità sul caso Trump.